تراند اليوم : هذا ما يجمع إليسا وغادة عبد الرزاق.. أغنية "ضد مجهول"

يبدو أن هناك تفاهماً كبيراً يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بالمطربة اللبنانية #إليسا، ما جعل الفنانة المصرية تستعين بها مجدداً من أجل تسجيل شارة مسلسلها الجديد.

حيث أعلنت #غادة_عبد_الرازق عن كون إليسا هي من ستقدم أغنية الشارة الخاصة بمسلسل "ضد مجهول"، الذي تلعب بطولته غادة ويعرض في شهر رمضان المقبل.

وبالفعل انتهت إليسا من وضع صوتها على الأغنية الخاصة بالمسلسل، والتي ستطرح خلال الأيام المقبلة في إطار حملة الترويج للعمل.

وأمام تساؤلات الجمهور، أعلنت غادة عبد الرازق عن الأمر من خلال حسابها على #إنستغرام بعدما نشرت صورة إليسا إلى جوار ملصق مسلسلها وعلقت عليها قائلة: "وأخيرا أغنية ضد مجهول.. ملكة الإحساس إليسا.. تسلميلي يا ست الكل"، وأرسلت غادة كلماتها إلى إليسا قائلة "I Love You"، معلنة أن الأغنية ستكون متاحه للجميع قريبا.

من جانبها، نشرت إليسا نفس الصورة وعلقت عليها قائلة: "من قال إنني لن أكون معك هذا العام في رمضان؟.. خلال أيام قليلة ستستمعون إلى أغنيتي الجديدة لمسلسل غادة عبد الرازق الجديد".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتعاون فيها غادة عبد الرازق مع إليسا، بعدما قدمت الأخيرة الأغنية الخاصة بمسلسلها "مع سبق الإصرار" الذي عرض قبل سنوات.