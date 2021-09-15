تراند اليوم : لماذا منعت السلطات السعودية عرض مسلسل "محمد هنيدي"؟

فُسخ العقد بين التلفزيون السعودي وشركة عرض مسلسل "أرض النفاق"، بسبب مشاركة الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، في العمل.

وكان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، داود الشريان، أطل في مداخلة هاتفية، وقال إنه تم إلغاء التعاقد مع مسلسل كان سيعرض، بسبب وجود شخص فيه، أساء للمملكة العربية السعودية.

ورغم عدم تصريح المسؤول السعودي عن اسم العمل، فقد تم الاستنتاج بأنه مسلسل "أرض النفاق" للنجم الكبير محمد هنيدي. فحسب صحيفة النهار، فإن وجود الممثل، إبراهيم عيسى، في المسلسل عطّل عرضه على التلفزيون السعودي، كونه اشتهر بمقالاته السياسية التي تتضمن إساءة للمملكة.

يُذكر أن المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب يوسف السباعي، سبق أن قدّمت كفيلم سينمائي من بطولة فؤاد المهندس وشويكار.