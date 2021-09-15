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تراند اليوم : شاهد .. سمكة مطهية تعود للحياة وتهرب من الطبق

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الصين - الخليج 365

في حادثة مثيرة، فاجأت سمكة مطهية قدمت على طبق لزبائن داخل مطعم صيني، الجميع بالعودة إلى الحياة، والقفز من الطبق، وهو ما تسبب بصدمة وذعر للزبائن.

وأظهر مقطع فيديو السمكة المطهية ببصل الربيع وصلصة الصويا وهي تقفز من طاولة بأحد المطاعم الصينية، وسط ذهول المجموعة التي كانت تمني النفسة بوجبة شهية.

وتوقفت المجموعة عن تناول الطعام، وبقي بعضهم بعيدًا عن الطاولة بسبب صدمتهم من “السمكة الزومبي”.

وتم تحميل مقطع الفيديو الذي يعتقد أنه تم تصويره في مدينة صينية مطلع مايو. وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويمكن تفسير مثل هذه الحالة عندما لا يتم طهي السمك تماما، أو بقاء خلايا لا تزال تستجيب للمحفزات رغم توقف القلب والدماغ عن العمل.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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