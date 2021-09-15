تراند اليوم : رسائل تهنئة شهر رمضان 2018 1439

رسائل تهنئة شهر رمضان 2018 ، رسائل تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2018، يهل علينا في الأيام القربية المقبلة أعظم أشهر العام، حيث يهل هذا الشهر بالخير واليمن والبركات، كما ان شهر رمضان الكريم من الأشهر التي يحتفل بحلولها عامة المسلمين، حيث يبدأ المسلمين بالصيام منذ اليوم الأول من هذا الشهر، كما انه يذكر أن الملائكة تنزل علي الأرض في هذا الشهر المبارك، وتصفد به الشياطين، بالإضافة الي الله عزوجل يضاعف الأجر والثواب خلال أيام شهر رمضان المبارك، ويتخلل شهر رمضان ليلة ولا أعظم ليالي العام، وهي ليلة القدر التي أخصها الله بأجر يضاهيه ألف شهر، وفي هذا مجلتك سنضع بين أيديكم جملة من أجمل رسائل تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2018.
رسائل تهنئة عن رمضان 2018
يوجد الكثير من الرسائل القصيرة التي يتم تبادلها وشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وهذه الرسائل تحمل اروع الكلمات المهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.
- تهنئة ممزوجة بأيات القران تحفظكم من كل شيطان و تبارك لكم فى شهر رمضان.
- بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.
- باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.
- أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم رمضان وأيامه.
- الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.
- أحلى مافي رمضان ثلاثه كثرة الخيرات وتبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.
- إلهى انك اعطيتنى احبابا فلا تحرمنى منهم واجعل الجنة مقرى ومقرهم ولاتفرق بينى وبينهم فانى فيك احبهم كل عام وانتم بخير.
- يا فانوس رمضان هنيه ونور لياليه ولو داس على زرارك حقق امانيه رمضان كريم.
- عسى رمضانك رمضان كريم ومبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك.
- شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم .. شهر جميل شهر يشعر المسلم بالفرحه شهر رمضان الكريم.
- كل عام وانتم بخير ويارب يعود عليكم شهر رمضان بليمين والبركات والخير.
- اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان ياالله يارحمن.
- أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى.
- فانوس منور ماشى يدور على الحلوين يقولهم كل سنه وأنتم طيبين.
- يارب يا رحمن يامنان بلغ قارئ الرسالة رمضان واجعلة يزهى حسنأ وسط الجنان.
- السنة تمشي وتـدور ويجي احلى الشهـور ونقول كل عام وأنت بصحة وسرور.
- بمناسبه رمضان اهديك سمبوستين اول حرفين لعدوك والباقي علي خدوك.
- اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان ياالله يارحمان.
رسائل قصيرة عن شهر رمضان 2018
يتبادل الكثير من الأحبه والأصدقاء العديد من الرسائل التي تحمل أروع وأجمل الكلمات التي تعبر عن فضل وأجر وعظمة شهر رمضان المبارك.
- الله يسعدك وللخير يرشدك وبالجنة يوعدني ويوعدك .. رمضان كريم عليك وعلينا .
- كل عام وانتم الى الله أقرب احبتي .
- رمضان قرب عسى أجرك أقرب ياللي من قلبي أقرب وكل عام وأنت للجنة أقرب .
- في قلبي حطيتك….وبالتهاني خصيتك….وعلى الناس أغليتك….وبقرب دخول رمضان هنيتك.
- بريحة العطر والمسك والعودرمضان علينا وعليكم يعودشهر الخير والكرم والجودتهاني لكم من قلب ودود .
- اقترب شهر المحبة وجال بخاطري همساً للأحبة ونادي لساني داعياً لهم بمودة .. اللهم بلغهم شهرك بعظيم غفرانك وواسع رحمتك والعتق من نيرانك وادخلهم جناتك، وسخر لهم الطيبين من خلقك واشرح صدورهم بذكرك .
- لأحلى قمر..عطر وزهر..مع كرت.. يقول :رمضان مبارك قبل كل البشر .
- اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه .
- ابعث سلامي مع الطير واسبق الكل والغير وأقولك: (كل رمضان وانت بخير) .
- اقترب رمضان فيارب ادخله علينا وانت راض عنا واجعله شهراً تتبدل فيه ذنوبنا حسنات وهمومنا أفراح وأحلامنا واقع .
- رفع الله قدرك وفرج كربك وبلغك شهرك الذى أحبه ربك ودمت لمن أحبك .
- شهر رمضان قادم فاغتنمه بالإكثار من الدعاء وطول القيام وكل عام وانتم بخير .
- أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار وصحبة الاخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار .
- بلغك الله الشهر وشرف الأمة بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر .
- يا طيور الحب زوريهم وعلى الخدود بوسيهم وعلى قلبي وصيهم وبقرب رمضان هنيهم .
- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر عليك وعلينا .
- اكيد سبقنى كتير وقالو رمضان كريم بس ياريت تكون منى أطعم وأرق من الغير
- لأنك غير الغير وتستاهل كل خير أرسلك قبل الغير كل عام وإنت بخير .
- أيسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل .