تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 الخليجية .. مسلسلات رمضان 1439 السعودية الكويتية

أعلنت شاشات التلفاز عن مسلسلات رمضان 2018 الخليجية علي القنوات العربية ،ونقدمها بكم من اجل التعرف علي المسلسلات التي تستعد القنوات العربية، وخاصة الخليجية علي بث خلال موسم رمضان الذي يعتبر من أهم المواسم التي تركز مؤسسات الإعلام عليها نظرا إلي المتابعة الكبير للمسلسلات خلال شهر رمضان، فكما نعلم إن البحث عن المسلسل المناسب يتطلب الكثير من العمل من أجل التعرف علي أجمل المسلسلات، ومتابعة المسلسل، لكن ما هي المسلسلات التي تم تحديدها من قبل شكرات الإنتاج، وتم الإنتهاء من تصوريها خلال الفترة الحالية للحاق بركب المسلسلات الرمضانية، فمن اجل التعرف علي اهم المسلسلات الرمضانية لموسم رمضان 2018 نقدمها لكم من خلال مسلسلات رمضان 2018 الخليجية علي القنوات العربية.

مسلسلات رمضان 2018 الخليجية

هنالك العديد من الأعمال الفنية التي يترأسها أهم الفنانين الخليجين خلال موسم رمضان المباركة، والتي من المقرر طرحها خلال الشهر المقبل، فمن ضمن أهم تلك المسلسلات الرمضانية التي نتحدث عنها ما نقدم لكم من خلال الفقرات التالية، والتي نتحدث فيها عن الأعمال الفنية التي بصدد التعرف عليها خلال المرحلة القادمة من شهر رمضان.

مسلسل حصة قلم

للفنانة حياة، والتي تقدم من خلالها أهم الأعمال الدامية، والتي تدور أحداث المسلسل حول حياة التي تعاني من النسيان بشكل متكرر، فكيف تستطيع التعايش مع الأمر، وما موقف الأهل من حولها، وكيف يتم التعامل معها.

مسلسل روتين

يعد هذا العمل من الأعمال الفنية الجميلة، والتي ينتظرها العديد من متابعين الدراما الخليجية، حيث يشارك في هذا العمل الفني الفنان إلهام الفاضلي، ويعد هذا العمل من تأليف الكاتب علي الدوحان، أما بالنسبة للإخراج فهو من عمل عيسى ذياب.

مسلسل الخافي أعظم

تعود إلي للعمل الدرامي بقوة الفنانة هيا عبد السلام، من اجل المشاركة في المسلسل الدرامي الجديد ،والتي يعد له خلال شهر رمضان الفاضل، والذي يكون له الأثر في المنافس القوية مع المسلسلات التي تعرض خلال رمضان، بمشارك مميز من الفنان القدير الراحل عبدالله الباروني.

مسلسل الخطايا العشر

بعد اخبار تم تداولها عبر مواقع الأخبار هول هيفاء حسين، تعود الفنانة بقوة للعمل الدرامي من أجل المشاركة في المسلسل الجديد الخطايا العشر في رمضان، والذي يشارك من خلاله الفنان عبد المحسن النمر، نور، عبدالله بوشهري.

مسلسل العاصوف

يشارك الفنان الكوميدي ناصر القصبي خلال موسم رمضان 2018، بعمل فني جميل جدا، بعمل جديد لها يشارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين.

مسلسل عطر الروح

هذا العمل الفني تم الإعلان عنه من قبل قناة سما دبي، التي تبنت عرض المسلسل الجديد لهدى حسين خلال رمضان 2018، والذي تشارك فيها مع حسين المنصور، وعبير أحمد.

مسلسل بدون فلتر

هذا العمل يشارك فيه العديد من الفنانين في المنطقة الخليجية، والتي تم الإنهاء من التصوير منها، والتي تساعدنا في معرفة أهم المعلومات القيمة، والتي يشارك فيها الفنان عبدالله السدحان، يوسف الجراح، وسعد الخضر، حسن البلام.

مسلسل عوض في ورطة

هذا العمل الفني يتشارك فيها عمالقة الفن الخليجي، هما الفنان حبيب الحبيب، بالإضافة إلي الفنان أسعد الزهراني، الذي يقدما العمل الفني خلال موسم رمضان 2018، مع الفنان بشير غنيم وشمس.

مسلسل شيرتشات

يعد هذا العمل الفني من ضمن الأعمال الفنية المنافسة خلال موسم رمضان بين المسلسلات الرمضانية، والتي تدور أحداثها في أجواء درامية حول الحياة في السعودية، وطبيعة المجتمع بطريقة فكواهية ساخرة، بطولة الفنان راشد الشمراني وحسن عسيري.

المنافسة شديدة هذا الموسم بين الفنانين، ومن اجل نيل رضا المشاهدين للمسلسلات الخليجية، والعمل علي تقديم العروض، والترويج لها خلال هذه المرحلة يستمر بشدة بين القنوات العربية، من جال جذب انتباه المشاهد العربي، من اجل متابعة أهم الأعمال في موسم رمضان، فهل تستطيع المسلسلات الخليجية هذا الموسم أن تصل إلي قلوب جميع المتابعين في كل مكان الأمر مزال في طي التفكير حتى قدوم موسم رمضان.