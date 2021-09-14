الاكثر متابعة اليوم - هيفا لحبيبها الغامض: سأعطيك أي شيء – صورة

غادرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي بلدها لبنان الذي يعاني من ويلات متلاحقة ومن أزمات لا تنتهي ومن أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، غادرته حين أصبح مريضًا وبدل أن تداويه هاجرته.

تنشر يوميًا عددًا من الصور الجديدة لها وتعيش حياتها ولا تأبه لكل الظروف المحيطة الصعبة، تسرق لحظات الفرح قبل أن تفاجئها الحياة بأمور صعبة أو مبكية.

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اليوم، احتفلت بعيد ميلاد أحد الأشخاص ولم تذكر اسمه ولم تفعل منشين له، وتركته غامضًا مع قوالب الحلوى التي زُينت على شكل أفخم السيارات في العالم، وكتب على الصورة: “سأعطيك أي شيء”

البعض قال إنها دخلت بعلاقة حب جديدة وهذا ما يبدو واضحًا من إشراقة وجهها، لكنها ترفض البوح عنها حتى تتكلل علاقتهما بإرتباط رسمي ربما، كما حصل مع الفنانة السورية أصالة نصري التي وجدت حبيبًا جديدًا بعد 3 زيجات.

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حياتها لم تكن سهلة ولم تخلق وبفهما ملعقة من ذهب، بل نشأت من دون أب، ووضعت في دار الأيتام وحرمت من طفولتها كثيرًا، وحين كبرت وتزوجت خطفوا منها إبنتها الوحيدة زينب_فياض وعانت كثيرًا بعدها، وحين أحبت من قلبها خذلت، ولم تجد الرجل الذي يحميها ويساندها لذا نراها تدخل بعلاقات كثيرة لكنها عابرة.

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