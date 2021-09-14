تراند اليوم : عروس بيروت 47 .. عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 47 HD عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 47 شاهد VIP

في مسلسل عروس بيروت 2 الحلقة 47 ، بينما تواجه عائلة الظاهر صفعات قوية من أقرب الناس إليهم، يتوجب على فارس وثريا الوقوف بجانب بعضهما البعض في وجه الصعوبات التي تعصف بعلاقتهما.

عروس بيروت مسلسل رومانسي درامي لبناني تم تصويره و إنتاجه في لبنان و تركيا و هو من بطولة كارمن بصبيص و ظافر العابدين و تقلا شمعون و مرام علي و جو طراد و جاد أبو علي و رانيا سلوان و ميا سعيد و فارس ياغي و غيرهم .

و من إخراج إيمرة كاباكوساك و تأليف نادين جبر و بلال شحادات .

و يرصد العمل شبكة العلاقات الاجتماعية و الإنسانية في الأسرة الواحدة , و يميل للطابع الرومانسي بعلاقات الحب المفعمة بالمشاعر و القصص و الأحداث المشوقة التي تحدث مع نجوم المسلسل .

قصة المسلسل فتدور بين مدينة جبيل و العاصمة اللبنانية بيروت و تتمحور حول عائلة لبنانية ثرية و حول شاب يُدعى “فارس” من أبناء العائلة يقع في حب فتاة حسناء تُدعى “ثريا” و لكن والدة الشاب ترفض هذه العلاقة و تقوم بمحاربتها مما يتسبب بالكثير من المشاكل و المصاعب لهذا الشاب الذي يواصل حبه لحبيبته رغم كل المصاعب و مهما كلف الثمن.