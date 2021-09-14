تراند اليوم : (pdf): نتائج السادس ابتدائي 2019 بغداد الكرخ بابل البصرة المثنى اربيل واسط نتائج السادس الابتدائي 2019 جميع المحفاظات

تستعد مديريات التربية لاعلان نتائج السادس الابتدائي عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد للدرجات، وكانت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات قد اعلنت ان عدد التلاميذ المتوجهين لأداء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي بلغ ( 825,824 ) تلميذ وتلميذه للعام الدراسي 2018-2019.

ونشرت وزارة التربية العراقية، نتائج السادس الابتدائي في محافظتي ذي قار وكركوك، للدور الاول للعام الدراسي.

كما ونشرت نتائج طلبة مرحلة السادس الابتدائي لمديرية تربية محافظة الانبار،وبحسب بيان لوزارة التربية فان نسبة نجاح طلبة السادس الابتدائي لمحافظة الانبار بلغت 58%.

واعلنت مديرية تربية محافظة واسط، الجمعة، نتائج الدور الاول لمرحلة السادس الابتدائي في المحافظة، فيما اكدت ان نتائج مديريات المحافظات الاخرى ستعلن حال الانتهاء من تدقيق الدفاتر الامتحانية.

كما أعلن عن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي لمديرية الكرخ الثانية ومحافظات كربلاء والمثنى وأربيل والسليمانية ،انقر على ملف pdf أدناه للاطلاع على نتائج الكرخ الثانية وعلى الرابط التالي لنتائج الرصافة الثالثة.

كما نشرت نتائج الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الابتدائي في محافظة القادسية، والتي شارك فيها 28 ألفا و109 تلاميذ، وحققت نسبة نجاح بلغت 77.1 بالمئة.

و اعلنت مديرية تربية محافظة بابل، نتائج الدور الاول لمرحلة السادس الابتدائي في المحافظة، فيما اكدت ان نتائج مديريات المحافظات الاخرى ستعلن حال الانتهاء من تدقيق الدفاتر الامتحانية.

ونشرت نتائج الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الابتدائي في محافظة البصرة.وقالت وزارة التربية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "هذه الامتحانات شارك فيها اكثر من 70 الف طالب وطالبة"، مشيرة الى ان "نسبة النجاح بلغت 69%".

وأفرزت نتائج طلبة مرحلة السادس الابتدائي لمديرية تربية محافظة واسط،وبحسب بيان لوزارة التربية فان نسبة نجاح طلبة السادس الابتدائي لمحافظة واسط بلغت 80%.

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