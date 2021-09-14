تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2019 بابل .. نتائج السادس الابتدائي 2019 بابل موقع ناجح

بات الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول محافظة بابل قيد الإعلان، حيث يجري وزير التربية والتعليم العراقي خلال الساعات القليلة القادمة، مؤتمرا صحفياً في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، يعلن خلاله تفاصيل نتائج السادس الابتدائي للعام الدراسي -2019، وأسماء أوائل الطلبة وترتيبهم حسب المحافظات العراقية، إلى جانب النسبة المئوية للناجحين من الطلبة والطالبات في السادس الابتدائي حسب الفروع التعليمية للصف السادس الابتدائي .

وفي الأيام الماضية التي تسبق الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في العراق، تساءل الطلبة عن أسباب التأخير عن النتائج، والتي ترجع إلى إتباع الموضوعية بدرجة عالية لدى لجان تصحيح إختبارات الثالث متوسط، من أجل إعطاء كل طالب وطالب حقهم كاملاً في الدرجات التحصيلية، حسب ما صرح مصدر مطلع لدى وزارة التربية والتعليم العراقية .

وكان طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في محافظة بابل وجميع المحافظات العراقية أنهو تقديم إختبارات السادس الابتدائي في الأسابيع الماضية، ويقضون الآن الإجازة الصيفية، حيث يتمنى طلبة وطالبات السادس الابتدائي أن تكون درجات مفرحة، تناسب طموحاتهم وتوقعاتهم .

وفي إطار الإستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول في محافزة بابل ومختلف المحافظات العراقية، فتنشط عدة مواقع خصصت للإعلان عن النتائج، وتحفيفاً على الطلبة وتسهيلاً عليهم من جهد وهناء الذهاب إلى مدارسهم ومديراتهم التعليمية التابعة لمناطقهم .

روابط نتائج السادس الابتدائي في محافظة بابل ( من هنا )