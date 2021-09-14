تراند اليوم : رقم مسابقة اسم من مصر .. الموبايل والخط الارضي

يبحث الكثير من المصريين والعرب عن رقم مسابقة اسم من مصر للمشاركة في البرنامج الذي يقدمه جورج قرداحي ، فمع بدأ الإعلامى جورج قرداحى تقديم برنامجه "اسم من مصر"، والذى يعرض يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، عبر قنوات ON E والحياة cbc وdmc، بدء التنافسون في البحث عن رقم مسابقة اسم من مصر والذي يعد مسابقة فى الشكل، لكن فى المضمون سيكتشف المشاهد أنها مسابقة سهلة جدًا، حيث يبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها.

وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه، حيث يذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه.

أما فى المضمون فهذا البرنامج لفتة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر فى الأعالى، من خلال ما حققته فى حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، يختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بمروءة أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.

يُعرض" برنامج "اسم من مصر" للإعلامى جورج قرداحى فى تمام الساعة 8:45 على قناة "الحياة"، وفى الساعة 9:15 على cbc وON E، بينما يعرض فى تمام الساعة التاسعة على dmc.