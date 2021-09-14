تراند اليوم : فرنسية عمرها 102 عاما تقتل جارتها

باريس/ الخليج 365

اعترفت عجوز فرنسية عمرها 102 سنة من دار المسنين في كومونة Shezy-sur-Marne بفرنسا بأنها قتلت جارتها العجوز البالغة من العمر 92 سنة .

ووفق موقع France Info، فان المشتبه بها (ترفض ذكر اسمها) اعترفت لإحدى العاملات في دار المسنين بأنها "قتلت شخصا". وفعلا وجدت العاملة الضحية على السرير وفي جسدها العديد من الكدمات. وقد بينت نتائج الفحص، أنها ماتت خنقا ونتيجة ضربات على رأسها.

وعلى اثر ذلك تم نقل العجوز القاتلة إلى مستشفى الأمراض العقلية، حيث يقوم الأطباء بتقييم حالتها النفسية ومدى إمكانية إحالتها للمحاكمة.

ويذكر إن عجوزا أخرى تدعى بروكينبرو (104 سنة)، إحدى نزيلات دار المسنين بإنجلترا، كانت قد عبرّت في شهر مارس الماضي، عن رغبتها في الدخول إلى السجن، وقد استجابت الشرطة المحلية لهذا الطلب غير العادي بسرعة، ووضعت الأصفاد في يديها ونقلتها على كرسي متحرك إلى سيارة الترحيلات.