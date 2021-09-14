تراند اليوم : 5 آلاف ريال عقوبة مخالفي الذوق العام في السعودية .. 3 أفعال تستوجب العقوبة

الرياض - الخليج 365

تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم السبت، العمل بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام وفرض عقوبات مالية بقيمة خمسة آلاف ريال على كل مخالف للقرار.

وتتضمن لائحة الذوق العام معاقبة كل من يرتدي لباساً غير محتشم أو من يقومون بالكتابة على الجدران بدون تصريح.

وتفرض اللائحة على الزائرين احترام ثقافات وعادات المملكة بمنع ارتداء ملابس فاضحة أو تحمل صوراً مسيئة للذوق العام، وتمنع اللائحة من التلفظ أو الجهر بأي عبارات مسيئة للموجودين أو تنذرهم بالخطر.

ويأتي مشروع لائحة الذوق العام كتعاون مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة وتمنح الحق لمن وقعت عليه العقوبة بالتظلم امام المحاكم المختصة، بحسب "صحيفة المدينة".