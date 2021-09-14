تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول بابل pdf نتائج السادس الابتدائي 2019 بابل pdf نتائج السادس الابتدائي بابل 2019 موقع ناجح

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في العراق نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول بابل ، وسط حالة ترقب كبير لدى طلاب السادس الابتدائي 2019 بابل بعدما ظهرت العديد من الاشاعات حول نزول النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي في محافظة بابل ، الامر الذي جعل طلاب الثالث السادس الالتدائي يقومون بالبحث على شبكة الانترنت وعلى المواقع الرسمية عن النتيجة الخاصة بهم، حيث كان هناك عدة وعودات من وزارة التربية العراقية بان يتم اعلان نتائج السادس الابتدائي 2019 بعد العيد مباشرة، الامر الذي لم يتم اعلانه بعد العيد، هذا وقمنا عبر صحيفتنا بمتابعة اخبار الوزارة حول موعد اعلان النتائج، لهذا سنقوم بوضع لينك وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2019 بابل .

فبعد حالة الترقب والاستياء الكبير التي ظهرت على وجوه الطلاب واولياء الامور في انتظار الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2019 بابل ، وقد قمنا عبر مراسلينا بالتواصل مع وزارة التربية العراقية لمعرفة اخر اخبار النتائج الخاصة بنتيجة السادس الابتدائي 2019، وقد اكدوا لنا ان عمليات التصحيح والرصد تتم الان على قدم وساق من اجل الانتهاء من النتائج ليتم اعلانها للطلاب في جميع المحافظات العراقية.

هذا واكدت بعض المصادر في اماكن التصحيح ان يوم السبت ستنتهي عمليات التصحيح والرصد والمراجعة النهائية لكافة اوراق الامتحانات، ورفع النتيجة للسيد وزير التربية ليقوم بالاطلاع عليها واعتمادها، ليتم بعد ذلك رفعها على موقع وزارة التربية العراقية والمواقع التعليمية التابعة للمحافظات العراقية، وتنزيل النتائج والفحص عبر الرقم الامتحاني واسم الطالب، وستقوم العديد من المواقع الرسمية بنشر النتائج عبر صفحاتها من اجل التسهيل على الطلاب في معرفة النتيجة الخاصة بهم.

كما يسرنا ان نقوم في صحيفة المشرق بالقيام بنقل النتائج الخاصة بطلاب السادس الابتدائي 2019 في جميع المحافظات العراقية، ونقل نتائج السادس الابتدائي 2019 بابل ، ويمكنكم طلاب وطالبات السادس الابتدائي القيام بتزويدنا بالاسم رباعي والمحافظة والرقم الامتحاني لنقوم بتزويدكم بالنتيجة الخاصة بكم عبر التعليقات اسفل الجمهور، كما ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في دراستكم.

رابط النتائج من هنا