تراند اليوم : نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الاول

ينتظر الأهالي في كافة أنحاء العراق الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الاول ، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من كافة الاختبارات كما هو مطلوب، وكما هو معروف في كل فصل من الفصول الدراسية، فقد تمّ التصريح من قبل وزير التربية العراقي معالي الوزير السيد محمد إقبال الصيدلي أنّ عملية رفع نتائج الصف السادس الابتدائي ما زالت قائمة ولم يتمّ الإنتهاء منها حتّى اللحظة، وفي حال انتهت اللجان المختصّة من ذلك سيتمّ الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارةا لتربية العراقية.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي

كل من له إبن أو إبنة في الصف الثالث الالسادس الابتدائي ينتظر موعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي ، حيثُ أنّ مرحلة رفع نتائج الصف السادس الابتدائي قد أوشكت على الانتهاء، ويتمّ الإعلان عنها كما هو متعارف عليه من خلال المواقع الرسمية، وبالذات موقع وزارة التربية العراقية في كافة المحافظات، وقد بدأت الامتحانات في الرابع من فبراير من العام الجاري، وانتهت في الثاني عشر من ذات الشهر.

روابط نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق

هذه هي روابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في كافة محافظات العراق، فقد تمّ إطلاق لكل محافظة من المحافظات رابط استعلام خاص بها،وذلك تخفيفًا من الضغط الذي من الممكن أن يتعرض له موقع وزارة التربية العراقية.

مديرية المثني

مديرية بابل

مديرية نينوي

مديرية الرصافة الأولى

مديرية الرصافة الثانية

مديرية الرصافة الثالثة

مديرية أربيل

مديرية القادسية

مديرية الكرخ الاولى

مديرية الكرخ الثانية

مديرية كركوك

مديرية النجف الاشرف

مديرية البصرة

مديرية واسط

مديرية ديالي

مديرية السليمانية

مديرية كريلاء

مديرية ميسان

مديرية الانبار

مديرية ذي قار

مديرية صلاح الدين

ها قد أطلعناكم على حقيقة الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي ، ووضعنا بين أيديكم روابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي ، وكل ما صدر عن وزارة التربية العراقية قد أشرنا إليه، حيثُ لم يتمّ حتّى الآن الانتهاء من رفع الدرجات والنتائج الخاصة بالاختبارات النهائية للثالث السادس الابتدائي في اي من محافظات العراق، ولكنّنا في موقع المشرق سنكون معكم أولًا بأول، وفي حال تمّ الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي سنضعها بين أيديكم، وستتمكنوا من الحصول عليها من خلال البحث بأسمائكم رباعية.

النتائج يمكنكم الحصول عليها من هنااااااااا