الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض عن والدتها هيفا: أعوذ بالله – صورة

حققت زينب_فياض شهرة واسعة على السوشيال ميديا وتحوّلت من ابنة هيفا_وهبي إلى بلوغر وفاشينيستا تقبض الأموال لقاء اعلانات تشارك بها.

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تتواجد بكثرة منذ دخولها منذ عامين وإكثر، بعدما كان شكلها غامضًا وليس معروفًا للجمهور العربي.

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استغلت اسم والدتها كثيرًا “وعربشت على ضهرها” ولم تتذكرها إلا حين أرادت دخول عالم الشهرة والنجومية بعدما نكرت ولم تسأل عن هيفا طيلة السنوات الماضية، ولم تبحث عن الحقيقة التي أجبرت هيفا على الابتعاد عنها ونكرانها بعدما ذاقت المر والعذابات.

لمن يريد معرفة كل الحقيقة على اللينك أدناه:

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نشرت زينب صورة جديدة لها وارتدت فستانًا شبيهًا بالفستان الذي ارتدته هيفا، ما دفع احداهن لاتهامها بتقليد أمها دائمًا، وردّت زينب: (اعوذ بالله من الخبث والخبائث)

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استُفزت زينب بهذا التشبيه رغم أنها لا تتوانى عن استغلال اسم هيفا ودائمًا..