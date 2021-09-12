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تراند اليوم : اول ايام رمضان 2018 الاردن .. رمضان في الاردن 2018 بعد تحري هلال رمضان

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بعد تحري هلال شهر رمضان 2018 نعلن اول ايام رمضان 2018 الاردن ، أعلنت عدد من الدول العربية والاجنبية ان أول ايام شهر رمضان المبارك هو الخميس 17-5-2018.

أعلنت الاردن والسعودية عن بداية شهر رمضان المبارك يوم الخميس وأن غداً الاربعاء هو المتمم لشهر شهبان.

فقد أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، أن الخميس هو غرة شهر رمضان في السلطنة.

 

وقال المركز الفلك الدولي في ماليزيا أن الخميس 17 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

كما أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن غداً الأربعاء هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان.

 

كما اعلنت كل من اندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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