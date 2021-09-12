تراند اليوم : ثبوت رمضان 2018- 1439 .. رسميا الدول التي أعلنت الخميس أول أيام رمضان

السعودية - الخليج 365

أعلنت العديد من الدوّل العربية والأجنبية المسلمة، أنّ أول أيام رمضان سيكون يوم الخميس المصادف لـ 17 ماي 2018.



وأعلنت سلطنة عمان أنّ الخميس هو غرة شهر رمضان، حسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وأعلنت المملكة العربية السعودية وقطر وفلسطين ومصر والاردن ولبنان أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان 1439.



من جهته أعلن مركز الفلك الدولي في ماليزيا، أنّ الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

وأعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا وأندونيسيا، أنّ يوم غد الأربعاء هو المُكمّل لشهر شعبان. ويكون يوم الخميس أول أيّام رمضان.

كما أعلنت كلّ من كوريا الجنوبيّة واليابان، أنّ الخميس أوّل أيّام شهر رمضان المعظّم.