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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 فلسطين ... امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في فلسطين

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ننشر لكم امساكية رمضان 2018 فلسطين ، الشهر الذي ينتظره جميع المسلمين حتى الأطفال الذين لا يوعون لشيء بعد،  حيث أنه من أفضل شهور العام لما يتمتع به من روح خاصة دوناً عن بقية الشهور، فيتميز شهر رمضان بكثرة العبادات من صلاة تراويح وقيام وقراءة قرآن، فيتسابق الأصدقاء لختم القرآن أكثر من مرة ويذهب الأهل إلى صلاة التروايح معا ونجد أن روح الألفة والهدوء تلف العالم كله.

 

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في فلسطين

امساكية الشهر الفضيل يسرنا ان نقدمها لكم عبر موقعنا الالكتروني، لنكون قادرين على مساعدتكم على التعرف على مواقيت الصلاة ومواقيت السحور والافطار والامساك في الشهر المبارك شهر رمضان الكريم الذي يطل علينا كل عام، وياتينا خلال اسابيع قليلة، هذا الشهر المبارك سوف نضع بين ايديكم صورة امساكية شهر رمضان المبارك 2018 فلسطين كاملا.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:02 am 11:36 am 03:18 pm 06:32 pm 08:02 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 03:01 am 11:36 am 03:19 pm 06:33 pm 08:03 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:00 am 11:36 am 03:19 pm 06:34 pm 08:04 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 02:59 am 11:36 am 03:19 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 02:58 am 11:36 am 03:19 pm 06:35 pm 08:05 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 02:57 am 11:36 am 03:19 pm 06:36 pm 08:06 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 02:56 am 11:36 am 03:19 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 02:55 am 11:36 am 03:19 pm 06:37 pm 08:07 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 02:54 am 11:37 am 03:19 pm 06:38 pm 08:08 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 02:54 am 11:37 am 03:19 pm 06:39 pm 08:09 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 02:53 am 11:37 am 03:19 pm 06:39 pm 08:09 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 02:52 am 11:37 am 03:20 pm 06:40 pm 08:10 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 02:52 am 11:37 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 02:51 am 11:37 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 02:50 am 11:37 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 02:50 am 11:37 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 02:49 am 11:37 am 03:20 pm 06:43 pm 08:13 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 02:49 am 11:38 am 03:20 pm 06:44 pm 08:14 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 02:48 am 11:38 am 03:21 pm 06:44 pm 08:14 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 02:48 am 11:38 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 02:47 am 11:38 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 02:47 am 11:38 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 02:47 am 11:39 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 02:46 am 11:39 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 02:46 am 11:39 am 03:22 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 02:46 am 11:39 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 02:46 am 11:39 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 02:46 am 11:40 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 02:45 am 11:40 am 03:22 pm 06:49 pm 08:19 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 02:45 am 11:40 am 03:23 pm 06:49 pm 08:19 pm
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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