تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 فلسطين ... امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في فلسطين

ننشر لكم امساكية رمضان 2018 فلسطين ، الشهر الذي ينتظره جميع المسلمين حتى الأطفال الذين لا يوعون لشيء بعد، حيث أنه من أفضل شهور العام لما يتمتع به من روح خاصة دوناً عن بقية الشهور، فيتميز شهر رمضان بكثرة العبادات من صلاة تراويح وقيام وقراءة قرآن، فيتسابق الأصدقاء لختم القرآن أكثر من مرة ويذهب الأهل إلى صلاة التروايح معا ونجد أن روح الألفة والهدوء تلف العالم كله.
صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في فلسطين
امساكية الشهر الفضيل يسرنا ان نقدمها لكم عبر موقعنا الالكتروني، لنكون قادرين على مساعدتكم على التعرف على مواقيت الصلاة ومواقيت السحور والافطار والامساك في الشهر المبارك شهر رمضان الكريم الذي يطل علينا كل عام، وياتينا خلال اسابيع قليلة، هذا الشهر المبارك سوف نضع بين ايديكم صورة امساكية شهر رمضان المبارك 2018 فلسطين كاملا.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:02 am
|11:36 am
|03:18 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:01 am
|11:36 am
|03:19 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:00 am
|11:36 am
|03:19 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|02:59 am
|11:36 am
|03:19 pm
|06:35 pm
|08:05 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|02:58 am
|11:36 am
|03:19 pm
|06:35 pm
|08:05 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|02:57 am
|11:36 am
|03:19 pm
|06:36 pm
|08:06 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|02:56 am
|11:36 am
|03:19 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|02:55 am
|11:36 am
|03:19 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|02:54 am
|11:37 am
|03:19 pm
|06:38 pm
|08:08 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|02:54 am
|11:37 am
|03:19 pm
|06:39 pm
|08:09 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|02:53 am
|11:37 am
|03:19 pm
|06:39 pm
|08:09 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|02:52 am
|11:37 am
|03:20 pm
|06:40 pm
|08:10 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|02:52 am
|11:37 am
|03:20 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|02:51 am
|11:37 am
|03:20 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|02:50 am
|11:37 am
|03:20 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|02:50 am
|11:37 am
|03:20 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|02:49 am
|11:37 am
|03:20 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|02:49 am
|11:38 am
|03:20 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|02:48 am
|11:38 am
|03:21 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|02:48 am
|11:38 am
|03:21 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:38 am
|03:21 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:38 am
|03:21 pm
|06:46 pm
|08:16 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:39 am
|03:21 pm
|06:46 pm
|08:16 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|02:46 am
|11:39 am
|03:21 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|02:46 am
|11:39 am
|03:22 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|02:46 am
|11:39 am
|03:22 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|02:46 am
|11:39 am
|03:22 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|02:46 am
|11:40 am
|03:22 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|02:45 am
|11:40 am
|03:22 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|02:45 am
|11:40 am
|03:23 pm
|06:49 pm
|08:19 pm