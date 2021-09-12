تراند اليوم : امساكية رمضان 1439

امساكية رمضان 1439 ، نقدمها لكم في الخليج 365 ، لمعرفة اوقات الصلاة، وتقدم امساكية رمضان 1439 ، مواعيد الصوات من أول أيام شهر رمضان وهو الموافق الخميس حتى أخر يوم ، امساكية شهر رمضان 1439 لمعرفة أوقات الصّلاة خلال شهر رمضان شهر الخير والإحسان، حيثُ يستعين بها المُسلمين لمعرفة وقت الإمساك ووقت الإفطار في الشَّهر الفضيل، وقد تمّ إعدام هذه الإمساكية آخر خمس أيام من شهر شعبان وكامل أيام شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان هُو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون إتباعًا لتعاليم دين الإسلم الحنيف، ويمسك فيه المسلمون عن الطعام والشراب والأعمال السيئة وعن كل ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، نترككم الآن مع امساكية شهر رمضان 1439 لانتقاء ما يناسبكم من تصاميم.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:45 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:44 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:42 am 11:57 am 03:26 pm 06:43 pm 08:13 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:43 pm 08:13 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:40 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:40 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:46 pm 08:16 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 03:36 am 11:59 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:35 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:27 pm 06:54 pm 08:24 pm