تراند اليوم : مسلسل زمهرير الحلقة 9 مترجمة للعربية

مسلسل زمهرير مشاهدة وتحميل مسلسل زمهرير الحلقة التاسعة 9 وتدور قصة مسلسل زمهرير حول فيروز (آيتشا توران) تنتحل شخصية مزيفة وتتولى منصبًا في شركة البناء حيث كان يعمل والدها المتهم بأنه تسبب في حادث مميت. صديقها السابق أياز (ألبيران دويماز) الآن على علاقة مع ابنة مالك الشركة، وهو أيضًا موظف في هذه الشركة. من خلال المسلسل، نشاهد ذكريات عن فيروز وأياز خلال شبابهما، حيث كانا في حالة حب.

فيروز وأياز. قلبان جميلان، طفلان يحملان عبء الأسرة. جمعهم مصير، وفصلهم القدر / التضحية. الآن تدين لهم الحياة بالاعتذار. الحياة تريد أن تمنحهم الحب الذي سرقته. لكن المسارات صعبة. المسارات قاسية. إنه طقس “بارد” في أوقات “زيميري”. عيون فيروز زرقاء وقلبها مشتعل.

عندما تم إدانة والدها، الذي كان مسئولا عن حادث مصعد تسبب في وفاة 13 شخصًا، تسعى فيروز لكشف الحقيقة. في هذا المسار، بدأت بتصميم وعزم على إنقاذ والدها، وهي تتقاطع الطرق مع أياز، التي سرق أحلامها وتركها غير مكتملة دون أن يقول وداعًا.

أياز، الذي يتحمل مسؤولية كونه الرجل البيت، وجهاً لوجه مع فيروز ، لا تعلم أنه يلعب دورًا مهمًا في اتهامات ضد والدها.

ليس لفيروز أي فكرة أن بعض الوداع ليس بسبب قلة الحب بل بسبب اليأس.

هذه السلسلة ستأسر الجمهور بقصة فيها عظمة العدالة والحب!