تراند اليوم : نتائج قياس 1441 .. نتائج قياس برقم الهويه فقط

تعتبر مسألة الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية من الامور التي يكثير البحث عنها خاصة في ظل ما أعلن عن فتح باب الاستعلان عن نتائج قياس برقم الهوية 1441، وفقاً لما جاء في موقع المركز الوطني للقياس عن بدء هذا الأمر فعلياً من خلال الموقع، وبدورنا في موقع فهرس سنقدم لكم الطريقة المتبعة في الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية وفقاً لما يتيحه الموقع من طريقتين بهذا الخصوص وهما من خلال موقع قياس او من خلال رسائل الاس ام اس على الرقم الموحد الخاص بخدمة قياس، وهي الجهة ذات العلاقة في الاختبارات الخاصة بالحصول على فرصة في وزارة التعليم أو المدارس والانتقال من مرحلة دراسية لأخرى وتتم باللغتين العربية والانجليزية، والتي يجب أن يحصل المشترك على حساب خاص به في الموقع من أجل القيام بالتقدم لهذه الاختبارات ومن ثم الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية.

نتائج اختبار القدرات

من أسباب كثرة السؤال حول طريقة الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية، كونه امر مرتبط باختيار كفايات المعلمين والتي تتم بشكل دوري في وزارة التعليم وكذلك اختبارات التوظيف الخاصة بالوزارة وغيرها من الاختبارات التي يتم عرض نتائجها من خلال موقع قياس، حيث أنه بمجرد الدخول لرابط موقع قياس من هنا ستظهر لك الصفحة الرئيسية على النحو التالي في الصورة المرفقة

نتائج القدرات 1441

من القائمة على يمين الموقع نضغط على خيار ” الاستعلام عن النتائج ” وهو الخيار الذي سيقوم بنقلنا لصفحة الاستعلام عن النتائج التي سترونها على النحو التالي المرفق في الصورة أدناه والتي تتطلب اختيار نوع الاختبار ” قياس القدرات العامة، قياس التحصيل الدراسي، قياس القدرات للجامعيين، كفايات اللغة الانجليزية، كفايات المعلمين ….. الخ” والطريقة التي سنقوم بها في الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية وهي ” رقم السجل المدني، رقم الاشتراك ” نحدد الخيار، ومن ثم ندخل رمز التحقق الظاهر أمامنا ونضغط على أيقونة ” بحث ” لعرض النتيجة.

هذه هي الطريقة المتوفرة على موقع قياس من اجل الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية والتي أطلعناكم على شرح مصور لها وفق ما جاء في الموقع الخاص بهذه النتائج وهو الذي يتبع لوزارة التعليم.