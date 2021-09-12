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تراند اليوم : نتائج مناظرة الستاغ

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نتائج مناظرة الستاغ ،على اثر التسجيل الالكتروني في مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019، قامت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بدعوة المترشحين المسجلين في مناظرة «أعوان التسيير» 
 

مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019
-مرحلة تكوين الملفات : مناظرة أعوان التسيير

على اثر التسجيل الالكتروني في مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019، قامت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بدعوة المترشحين المسجلين في مناظرة «أعوان التسيير» 

 تاريخ التسجيل (من 16 ماي إلى 05 جوان 2019)

 لتقديم ملفاتهم قصد دراستها و التثبت من البيانات المضمنة باستمارة الترشح و تطابقها مع شروط المناظرة  .

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط أسفله :

للإطلاع على نتائج مرحلة تكوين الملفات

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طباعة استمارة الترشح

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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