تراند اليوم : نتائج مناظرة الستاغ



نتائج مناظرة الستاغ ،على اثر التسجيل الالكتروني في مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019، قامت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بدعوة المترشحين المسجلين في مناظرة «أعوان التسيير»



مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019

-مرحلة تكوين الملفات : مناظرة أعوان التسيير

على اثر التسجيل الالكتروني في مناظرات الانتداب الخارجي لسنة 2019، قامت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بدعوة المترشحين المسجلين في مناظرة «أعوان التسيير»

تاريخ التسجيل (من 16 ماي إلى 05 جوان 2019)

لتقديم ملفاتهم قصد دراستها و التثبت من البيانات المضمنة باستمارة الترشح و تطابقها مع شروط المناظرة .

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط أسفله :

للإطلاع على نتائج مرحلة تكوين الملفات

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طباعة استمارة الترشح