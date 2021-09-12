تراند اليوم : طريقة تتبيل اللحمة المشوية على الفحم "وصفة مطاعم"

تحرص ربة المنزل على تقديم ألذ الوجبات لأفراد أسرتها ، كما وتحرص على اعجاب أذواقهم.

حيث ننشر لكم اليوم عزيزتي ربة المنزل، اشهر طريقة لتتبيل اللحمة المشوية ، بأشهى الوصفات المتنوعة ، لكي تتمكني من تقديم وجبة اللحمة المشوية لجميع افراد اسرتك ولضيوفك بكل ثقة.

تعد تتبيلة اللحم ذوق شخصي في النهاية فيمكن لأي شخص إضافة البهارات التي يحبها وهنالك البعض يكتفي بإضافة القليل من الملح فقط ويفضلون تناول اللحم بنكهته الطبيعية، والان نقدم لكم طريقة تتبيل اللحم المشوي ومقادير ومكونات وطريقة التحضير كاملة وهي كالتالي :-



طريقة تتبيلة اللحم المشوي

المقادير

ملعقتان كبيرتان من بودرة البصل.

ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.

ملعقة كبيرة و نصف من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من الروزماري المفروم ناعم.

4 كيلو من اللحم.

نصف كيلو من البصل حبة صغيرة.

نصف كيلو من الطماطم حبة صغيرة.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

رأس واحد من الخس.

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق ثم ضعي فيه كل من بودرة البصل و بودرة الثوم و البهارات و الكمون و الزنجبيل المطحون و الملح و عصير الليمون و الخل و الزعتر المطحون و الروزماري المفروم .

أخلطي المكونات جيدا و أخفقيها بالمضرب اليدوي حتى تمتزج معا.

أزيلي العظم عن اللحم، ويفضل أن يحتوي اللحم على الشحوم قليلا.

قطعي اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم ضعيها في مزيج التتبيلة، و حركيها مع التتبيلة حتى تغلف اللحم، ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ساعتان أو أكثر.

قطعي البصل و الطماطم إلى أرباع، ثم ضعيها مع اللحم و التتبيلة، ثم قطعي الفلفل الأخضر مناصفة و أضيفيه إلى اللحم المتبل.

قلبي جميع المكونات معا ثم ضعي قطع اللحم المتبل في أسياخ، و ضعي الخضار بين قطع اللحم.

أشوي اللحم مع الخضار على الفحم مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج.

طريقة التحضير

ضعي جميع المكونات في وعاء وأخلطيهم جيدا ثم ضعي قطع اللحم مع التتبيلة و اتركيها لمدة ساعتين ثم إشويها.

طريقة تقديم اللحم المشوي

قطعي أوراق الخس إلى نصفين ثم ضعيها في طبق كبير، ثم ضعي اللحم المشوي و الخضار المشوية فوق الخس و قدميه مع الخبز.