تراند اليوم : في غزة كيف تحافظ على اللحوم بسبب انقطاع الكهرباء الطويل

غزة/ الخليج 365

يحلّ عيد الأضحى هذا العام في ظل أجواء صيفية حارّة تعيشها المنطقة وتتأثر بها فلسطين، والتي من المؤكد أنها تضر لحوم الأضاحي إذا لم تحفظ بشكلٍ سليم.

ويذبح المسلمون الثلاثاء المقبل، 10 من ذي الحجة بيوم الحج الأكبر (يوم النحر) الهدي اقتداءً بسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام.

لكن تلك الأضاحي في هذه الأجواء ومع طول انقطاع ساعات الكهرباء في بعض المناطق العربية كالعراق وقطاع غزة ولبنان مثلاً- من شأن عدم التعامل بحكمة مع لحوم الأضاحي أن تتعرض للتلف.

مالك متجر اللحوم عامر الجرجاوي يوضح في حديثه لوكالة "صفا" أن المحافظة على لحم الأضحية يكون منذ بداية ذبحها وحتى تعبئة أجزائها "فيجب عدم تعريضها للمياه والملوثات".

ويقول الجرجاوي (55 عامًا) إن: "التقطيع المناسب للأضحية له دور كبير في حفظها من التلف، فتقطع من قبل مختص وبأدوات حادّة نظيفة وحسب كيفية استخدام كل قطعة منها".

ويؤكد ضرورة ترك لحوم الأضحية نحو ساعتين في الهواء الطلق، قبل عملية تقطيعها وتعبئتها في الأكياس، ويمكن عقبها وضعها بالمجمدات.

ويشدد الجرجاوي على أنه "يُمنع بعد ترك اللحوم الفترة المذكورة تعريضه للماء البارد".

ويلفت إلى أن "اللحوم إذا تعرضت للملوثات والماء البارد، فتفسد بسرعة ومن علامات فسادها ظهور بقع عليها وانبعاث رائحة كريهة منها".

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء منذ أعوام بسبب قلة مصادر الكهرباء المتوفرة بالمقارنة مع احتياجات السكان التي تفوق الـ500 ميجا وات، إضافة لاستمرار توقف المحطة بين حين وآخر.