شكرا لبحثكم عن خبر الجنس والام الظهر وفوائد الجماع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إن كنت تعاني من ألم في الظهر، سواء كنت رجلاً أو امرأة، لا بد أن تعاني من الآلام أثناء ممارسة الجنس. يعتمد مدى تأثّر حياتك الجنسية على مدى انتشار الألم والجزء المتأثّر من جسمك.

إن آلام الظهر لا تؤثر بشكل مباشر على الوظائف الجنسية بل إن المشكلة تؤدي إلى التقليل من الممارسة وبيّنت دراسة أن 61% من الذين يعانون من أوجاع الظهر يتجنبون العلاقة الجنسية.

إشباع الرغبة الجنسية بين الزوجين، ليس خياراً تكميلياً من خيارات الحياة الزوجية، فالإنسان بحاجة لهذا اللقاء لتهدئة النفس وتهدئة هذه الرغبة الغريزية، وإلا فإن لم يتم الإشباع الجنسي فإن هذا يؤثر سلباً على نفسية كل من الرجل أو المرأة، ويؤدي إلى توتر وزيادة في القلق، واضطراب في العلاقة بين الرجل والمرأة، ومتى حصل الإشباع الجنسي فإن هذا بحد ذاته يرفع معنويات الرجل أو المرأة ويعتبر بحد ذاته مخففاً للآلام، وعلاجاً للعديد من الأمراض ولذا يجب أن يختار الرجل الأوقات التي لا يكون فيها ألم، ويتناول المسكنات التي تخفف الألم قبل الجماع بساعة مثلاً، ويجب تفهم الوضع من قبل الطرفين.

والجماع له فوائد كثيرة على الصحة النفسية والجسدية، يخفف الضغوطات النفسية، يخفف الألم، يحسن المزاج، يحرق الطاقة، يرفع من مستوى المناعة، يحسن أداء القلب، يرفع من معنويات الإنسان، يقلل من احتمال حدوث سرطان البروستات، يزيد من الحميمية بين الزوجين، يجعل الإنسان ينام بشكل أفضل، يزيد من قوة عضلات الحوض.

هناك أوضاع خلال الجماع تؤثر على منطقة الظهر وتشكل ضغطاً على الفقرات الظهرية، في المقابل هناك أوضاع لا تشكل ضغط على فقرات الظهر، ويجب للمصابين بـ الانزلاق الغضروفي وديسك الظهر أو الغضروف، اختيار أوضاع الجماع المناسبة.

من الأوضاع التي تضع عبئاً على الظهر هي أن يكون الرجل في الأعلى، أما الأوضاع التي لا تضع عبئاً على الظهر فهي أن يكون الجماع إما من الجنب، أو أن يكون الرجل هو في الأسفل والمرأة في الأعلى وهي التي تقوم بالحركات.

ويمكن أن يختار الرجل وضعيات أخرى يراها مناسبة، ومن المهم تفهم الشريكين لهذا الوضع، ومن ناحية أخرى أيضاً تفهم أن هناك حاجة داخلية غريزية لإشباع هذه الرغبة للإحساس بالسكينة والهدوء النفسي، وهذا من شأنه أن يكون عاملاً إيجابياً للشفاء ولرفع المعنويات.

بالنسبة للجماع ، فيمكن أن يتم بأوضاعٍ تكون مريحةً، ومنها الجماع بالطريقة العادية، أي أن يكون الرجل فوق المرأة إذا كانت المرأة هي من تعاني من آلام الظهر، وتوضع مخدةٌ صغيرةٌ تحت الظهر تساعد الظهر.

وهناك أيضاً الوضع الجانبي، ويكون الزوج والزوجة مستلقين على الجنب.

وهناك أيضاً وضعيةٌ أخرى يمكن أن لا تضع جهداً على الظهر، أن تجلس المرأة على حضن الرجل وتكون رجليها حول وسطه، وكذلك فإنه يمكن أيضاً اتخاذ وضعية أن يكون الرجل من الخلف وتتكئ المرأة إما على مخدةٍ أو على كوعيها، ويمكن أن تضع مخدةً تحت بطنها.

الغضروف وآلام الظهر والجزء السفلي من الجسم

أكثر أسباب آلام الظهر هي العضلات والأربطة الموجودة في أسفل الظهر، أما الآلام الناجمة عن انضغاط جذر العصب بالإنزلاق الغضروفي، فإن المريض يحس بالألم في الظهر، وينتشر الألم إلى الطرف السفلي، أما في الطرف الجانبي الخارجي أو خلف الفخذ والساق إلى القدم مع الإحساس بالتنميل أو التخدير على مسار جذر العصب المضغوط ، وتزيد الأعراض مع السعال والعطاس والضغط أثناء التغوط.

وفي أحيانٍ كثيرةٍ يتم عمل صورةٍ اشعاعية للظهر، ويكون هناك انزلاقٌ غضروفيٌ، وما هو مهمٌ معرفة إن كان هناك ضغط على العصب، لأن كثيراً من الناس يكون لديهم انزلاقٌ غضروفيٌ خفيفٌ، ولا يسبب أعراضاً، ويكون ألم الظهر ليس بسبب الغضروف وإنما من العضلات، وخاصةً أنك موظفةً، وتجلسين على المكتب فترةً طويلةً، فأنت عرضة للألم في أسفل الظهر.

لذا، ينصح بوضع مخدةٍ صغيرةٍ خلف الظهر في العمل، ووضع مسندٍ خشبيٍ تحت القدمين، لكي تكون مرفوعةً بحيث يكون الركبتين أعلى من مستوى الفخذ أثناء الجلوس، وتغيير الوضعية كل نصف ساعةٍ إلى ساعةٍ، كأن تمشي وتتحركين.

وكذلك يجب عمل تمارين تقويةً لعضلات الظهر، فهي تساعد على عدم عودة الألم مرةً أخرى.

هناك من يسأل هل خروج المني يؤثر على غضروف الظهر؟.. والجواب: لا بالطبع..

كما أن ممارسة المعاشرة الجنسية تخفف من الألم، وتخفف من التوتر، بسبب الحرمان منها، وتجعل الإنسان يشعر بالراحة، وهذا قد يخفف من الألم في الظهر.

أما بالنسبة للحمل فإنه يزيد من العبء على الظهر، لذا فإنه يجب مناقشة هذا الأمر مع الطبيب المعالج والمطلع على تفاصيل الفحص الطبي والأشعة.

الجماع وآلام الركبة

ما قد يؤثر على الرباط أو على العملية فهو إجهاد الركبة، فيمكنك الجماع دون إجهاد الركبة وتختار الوضعية التي لا يكون فيها إجهاد على الركبة كوضعية أن تكون الزوجة في الأعلى، أو أن يكون الجماع في الوضعية الجانبية أي كلا الزوجين على جنبيهما، وهذه الوضعية لا تضع جهداً على الركبة.

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تحدَّث بصراحة وصدق مع شريك حياتك حول كيفية تأثير الألم على استمتاعك بالجنس وما تريد وتحتاج من علاقتكما ومن بعضكما البعض. اختر اللحظة المناسبة لهذا الحوار. قد يكون من الأفضل التحدّث عنه على العشاء أو أثناء التنزّه والمشي، على سبيل المثال، بدلاً من التحدّث عنه أثناء وجودكما في السرير أو في وضع حميم.

اطلب المساعدة

تحدّث إلى طبيبك إذا كان الألم شديداً بحيث يبدو الجنس مستحيلاً. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى خطة مختلفة أو أقوى للسيطرة على الألم. يمكن لطبيبك أن يقوم بتحويلك لاخصائي إذا لزم الأمر.

د. وليد ابو دهن