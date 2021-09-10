الاكثر متابعة اليوم - هيفا هل وجهت رسالة لطليقها أحمد ابو هشيمة؟

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي عددًا من الصور الجديدة، وتعيش برفاهية تامة بعيدًا عن أوضاع بلدها الصعبة والذي يعاني من الويلات، فاتخذت وطنًا اخر بديلًا عن لبنان.

ومع كل صورة تنشرها تتعرض ل Report وتحذف، وتعيد نشرها مع صورٍ ضاحكة.

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لكن هذه المرة لم تصمت، وشاركت جمهورها بصورة كتبت عليها: (متغاظ) أي ان الرسالة إلى رجلٍ لا إلى امرأة بما أنها تتحدّث بصيغة المذكر.

وعلى صورة أخرى كتبت: (الجأ للتقارير يوميًا وأنا سأبقى آكل قلبك)

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ونسأل هل تتهم طليقها أحمد ابو هشيمة بحذف صورها؟

ام رسالتها إلى رجلٍ آخر؟

ان راجعنا كل مقابلاتها وتصاريحها سنجد بأن رجل واحد استطاع أن يسرق قلبها، وبكت مرارًا على فراقهما، وعلى طلاقها منه ونتحدث عن احمد الذي استطاع أن يغيّرها كثيرًا حين كانا متزوجين.

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من اخذ قلبها وعقلها كان احمد ويبدو أنها لا تزال تحن إلى الماضي، او أن حبّه ترك أثرًا كبيرًا في حياتها وجرحًا لم تستطع مداواته مع الأيام.