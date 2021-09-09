الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض تستفز أمها هيفا بإبنتها؟ – فيديو

نشرت زينب_فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي. مقطع فيديو حديث لابنتها الصغرى دانييلا.

ظهرت الطفلة في الفيديو تتمنى ليلة سعيدة للجمهور، وبدت وكأنها نسخة مصغرة عن جدتها، حتى انها تمتلك نفس نبرة صوتها.

علقت زينب على الفيديو قائلة:

(قمري وحياتي كلها حبت تقلكن جود نايت).

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ابنة هيفا يتابعها عبر السوشيال ميديا ٨٠٠ ألف شخص، وهي على وشك تحقيق المليون متابع بعد فترة قصيرة.

زينب عاشت بدون أم منذ طفولتها، ورغم أنها كبرت وحاولت التقرب من والدتها لكن هيفا ترفض حتى وضع علامة إعجاب على صورها أو صور حفيدتيْها لأنها ذاقت المر ولم تسأل زينب عن امها واستغلت اسمها حتى تحقق شهرة على حساب هيفا وتستمر بإستفزازها بنشر فيديوهات لابنتيْها.

كانت زينب فياض فاجأت متابعيها ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى دانييلا، تغنيان أغنية هيفا (توتة توتة).

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