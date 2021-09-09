الاكثر متابعة اليوم - هيفا بالسوتيان أم تخدعكم؟ – صور

تتشر الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، يوميًا، عددًا من الصور الجديدة لها، وتنشط كثيرًا على السوشيال ميديا بعدما ابتعدت عنها لفترة كبيرة، وصورها تحقق تفاعلًا كبيرًا لجمالها وأناقتها وحرصها على اتباع الموضة بأدق تفاصيلها، ومن النجمات اللاتي تعرفن ماذا يليق بأجسادهن.

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نشرت صورة ارتدت فيها فستانًا طويلًا، وشاركت جمهورها بعدد من الصور لهذه الاطلالة المسائية، وأدارت في احداها ظهرها للكاميرا واعتقد البعض بأنها ترتدي السوتيان مع تنورة طويلة (كما ترون في الصور أدناه)، وحين تصفحنا باقي صورها وجدنا بأنها ارتدت فستانًا طويلًا وليس سوتيان مع تنورة.

هيفا خدعت الكل بلقطة ظهرها، وفعلتها عن قصد حتى تسلّط الضوء عليها أكثر.

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الغريب، رغم كل ما يعانيه وطنها لا تزال تنشر صورًا عن السعادة التي تعيشها في الوقت الذي ينام فيها شعبها بلا اكل ولا كهرباء ولا امنولا آمان.

قد يقول البعض ما علاقتها بالوضع في لبنان؟

ونقول من حقها ان تعيش وتفرح وتصرف كل اموالها خارج وطنها وكما تريد، لكن على الأقل لا تنشر صورها يوميًا وكأنها لا يهمها الاحداث في وطنها، وان تفعل مثلًا كما فعلت اليسا التي تعيش حياتها وتفعل ما تريده بعيدًا عن السوشيال ميديا ولا تنشر صورها احترامًا لوجع شعبها.

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