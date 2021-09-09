تراند اليوم : تنسيق الكليات الخاصة 2018 .. مصروفات الجامعات الخاصة 2018 جامعة 6 أكتوبر

كشف تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في مصر تفاصيل الحد الادنى للكليات الخاصة 2018 -2019 و درجات تنسيق الجامعات الخاصةن تنسيق الكليات الخاصة 2018 مع مصروفات الجامعات الخاصة 2018 جامعة 6 أكتوبر لمختلف الكليات،تم إعتماد نظام التنسيق والقبول للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادة الثانوية المعادلة (عربي وأجنبي)، ومن المقرر التحاقهم بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي القادم 2018/2019، والآن نقدم لكم تنسيق الجامعات الخاصة 2018 والحد الأدني للقبول في كل جامعة:

الكلية الحد الأدني للقبول طب بشري 95% حد أدني علاج طبيعي 90% حد أدني صيدلة 89.5% حد أدني كلية هندسة 80% حد أدني فنون تطبيقية 70% حد أدني علوم صحية وتطبيقية 70% حد أدني. علوم حاسب 70% حد أدني تكنولوجيا حيوية 70% حد أدني اقتصاد وعلوم سياسية 60% حد أدني كلية إدارة 60% حد أدني لغات وترجمة 60% حد أدني الإعلام 60% حد أدني باقي الكليات 55% حد أدني