تراند اليوم : تنسيق كليات علمى علوم 2018 .. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2018 في مصر

تنسيق كليات علمى علوم 2018 مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2018 في مصر ارتفاع درجات تنسيق كليات الهندسة مقارنة بتنسيق العام الماضي 2018 ، حيث جاءت المجاميع التكرارية التي اعلنتها وزارة التعليم مع نتيجة الثانوية العامة 2018 بنسبة نجاح 74 % اعلي من نتيجة العام الماضي، حيث نوضح لكم مؤشرات تنسيق الكليات العلمي والادبي المرحلة الاولي 2018 و الحد الادني لدخول كلية الطب والهندسة والاقتصاد والاعلام والالسن والآداب حيث توقع وزير التعليم العالي ارتفاع تنسيق كليات العلمي الرياضة والعلوم وانخفاض تنسيق كليات الادبي.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2018 ارتفاع الحد الادني لكليات الهندسة وانخفاض الادبي

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الاولي كليات القمة

وحسبما اوضح الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية اليوم عن مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2018 للعام الدراسي المقبل، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم أرسلت تقريرا أوليا عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة أوضح انخاض الحد الأدنى للقبول بالكليات الأدبية ، بينما ارتفع الحد الادني لتنسيق كليات الهندسة بسبب نتائج الناجحين بنظام «العلمي شعبة رياضيات» وصلت هذا العام إلى اكثر من 12 ألف طالب اكثر من العام الماضي مما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لكليات الهندسة ، أما طلاب النظام العلمي شعبة العلوم فجاءت قريبة من نسبة العام الماضي وهناك أكثر من 39 ألف طالب وطالبة حاصلين على أكثر من 95%.

وتشير المؤشرات الاولية الي الحد الادني لدخول كليات الطب والهندسة والآثار الي ارتفاع تنسيقها هذا العام ، بينما سيتم خفض القبول بهندسة البترول 20% .

الحد الأدنى للمرحلة الأولى في التنسيق للعلمي والادبي 2018 وتنسيق كليات الطب والهندسة والصيدلية والاقتصاد

وتشير المؤشرات المبدئية ان الحد الادني لتنسيق المرحلة الاولي 2018 الي انه سيكون كالتالي الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة مجموع 96.10% فأكثر، وإجمالي الطلاب بهذه الشعبة 28 ألف طالب وطالبة.وفيما يخص طلاب الشعبة الرياضية، فإن الحد الأدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، لإجمالي طلاب المرحلة الأولى، البالغة 15 ألفًا و267 طالبًا وطالبة.

أما الحد الأدنى لتنسيق كليات الادبي في المرحلة الاولي 2018 الشعبة الأدبية، يكون 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر، بواقع 83 ألفًا و539 طالبًا وطالبة ، وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة..

وكانت وزارة التعليم العالي قد اعلنت تخفيض كليات القطاع الطبى أعداد المقبولين لمحاولة ربط احتياجات السوق بالخريجين ومدى احتياجهم للأعداد الجديدة، وهو ما يؤدى لارتفاع الحد الأدنى، وذلك وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بشأن الأعداد المقبولة بالقطاع الطبى بشكل خاص فى العام الجديد.

وكان الحد الأدنى لكليات الطب فى العام الماضى هو طب القاهرة بمجموع 403.5 درجة، بنسبة 98.4%، ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى هذا العام إلى 98.7%.

كما أوصى المجلس الأعلى للجامعات بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات وأقسام هندسة البترول والتعدين بنسبة 50%، حتى يتمكن قطاع البترول من استيعاب الخريجين بصورة كاملة، ما سيترتب عليه ارتفاع الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، وكان مجموع القبول هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 406 درجات بنسبة 99%، ومن المرجح أن ترتفع تلك النسبة مع تخفيض الأعداد إلى 99.4%.

كما سيتم تخفيض أعداد الطلاب المقبولين فى كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب بنسبة 10% لمدة 5 سنوات مقبلة، ما يؤدى لارتفاع الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، وسجلت كلية الآثار انتساب موجه بقنا جنوب الوادى فى العام الماضى الحد الأدنى للشعبة العلمية وكان 334 درجة بنسبة 81.4%، ومن المرجح أن يرتفع الحد الأدنى إلى 82%.

أما الشعبة الأدبية فسجلت العام الماضى كلية الآثار انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادى الحد الأدنى بمجموع 367.5 درجة، بنسبة 89.6%، ومن المرجح أن يرتفع الحد الأدنى للشعبة الأدبية إلى 90%.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب البيطرى بنسبة 10%، ما سيؤدى إلى ارتفاع تنسيق القبول بتلك الكليات، وسجلت كلية طب بيطرى الإسماعيلية جامعة قناة السويس الحد الأدنى للكلية، وكان بمجموع 395 درجة، بنسبة 96.3%، ومن المرجح أن ترتفع تلك النسبة إلى 97% .

كما تشير مؤشرات تنسيق الكليات الادبي 2018 إلى ارتفاع الحد الادني لبعض الكليات نسبيا مقارنة بالعام الماضي خاصة تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام بواقع 1.5 % لتشير إلى أن الحد الأدنى للقبول بالسياسة والاقتصاد جامعة القاهرة 96.1 % وإعلام القاهرة 95.5 % ، علي ان تعلن وزارة التعليم العالي خلال الايام القليلة القادمة الحد الادني لجميع كليات العلمي علوم وعلمي رياضة وادبي كاملة بعد فحص المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2018 بالتفصيل خاصة وان هذه مؤشرات اولية.

الكليات الجديدة في تنسيق الثانوية العامة 2018 و دخول 25 كلية قمة

اما عن أسماء الكليات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات فهي كلية الإعلام وكلية الحقوق وكلية الهندسة بجامعات الفيوم وبورسعيد ودمياط والسويس بالترتيب ، وايضا تغيير مسمى كليتى رياض الأطفال إلى كليتى التربية للطفولة المبكرة بجامعتى المنيا والفيوم.

وأيضًا كلية جديدة بجامعة الزقازيق، كما قرر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على تغيير مسمى المعهد العالى للتعدين والبترول إلى كلية علوم البترول والتعدين بجامعة الإسكندرية فرع مطروح.

واعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لهذه الكلية بنظام الساعات المعتمدة ، من جانبها قالت الدكتورة وردة يوسف عميد كلية تمريض جامعة القاهرة، إن الكلية تخطط لقبول 400 طالب فى العام الدراسى الجديد، مايؤدى لارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض.

اعداد المقبولين في كليات القمة 2018 اعداد الطلاب في كلية الطب والهندسة والاقتصاد والالسن

من المقرر قبول 8500 طالب بكليات الطب، و1700 طالب بكليات طب الإسنان، و8800 بكليات الصيدلة، و1200 طالب بكليات العلاج الطبيعي، و17 ألف طالب بكليات الهندسة ، وتابع أنه تقرر قبول 1600 طالب بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، و4400 طالب بكليات الألسن، و1200 طالب بكليات الإعلام، و54 ألف طالب بكليات التجارة منهم 27 ألف علمي، و27 ألف أدبي، و26 ألف طالب بتجارة نظام انتساب.

موعد المرحلة الاولي من تنسيق الثانوية العامة 2018 والحد الادني

كما اعلنت وزارة التعليم العالي ان عملية التنسيق للقبول بالجامعات ستبدأ يوم السبت المقبل ، علي ان يتم اعلان الحد الادني للمرحلة الاولي خلال هذا الاسبوع ، مشيرا إلى وجود اكثر من 390 ألف مكان متاح بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي الجديد 2018-2019 ، بزيادة تقدر بعشرين ألف مكان عن العام الماضي ، وأضاف أن المرحلة الأولى من التنسيق ستستمر لمدة 5 أيام ، وسيتم اعلان نتيجة المرحلة الاولي من التنسيق يوم الخميس او الجمعة بعد انتهاء التقديم.