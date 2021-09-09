تراند اليوم : اكتب نصا ادبيا تصف فيه مشهد المصلين في المسجد الحرام

نقدم لكم اجابة سؤال اكتب نصا ادبيا تصف فيه مشهد المصلين في المسجد الحرام، والتي من خلالها تستطيعون الحصول على اجابة صحيحة للسؤال. ان المشهد الرائع للمصلين اثناء اداء صلاتهم يجعل الانسان يشعر بالسعادة للمجرد مشاهدة مجموعة من البشر يقومون بعبادة الله تعالى، والصلاة هي فرض على كل مسلم حيث انه يجب عليهم ان يوقوموا باداء هذه الفريضة خمس مرات. هناك المئات من المصلين الذين يصلوا في المسجد الحرام يوميا، وهذا المشهد الرائع الذي ترتاح له العين ويجعل المسلم يشعر بالارتياح. وسوف نقوم بكتابة وصفا ادبيا لمشهد المصلين في المسجد الحرام في الفقرة التالية، والتي سوف تساعد على رسم صورة واضحة وجميلة لمشهد المصلين في المسجد الحرام، ويقع هذا المسجد العظيم في مكة المكرمة، ويقع في مركز المسجد الحرام الكعبة المشرفة والتي يحرص ملايين المسلمين على زيارتها كل سنة في موسم يسمى الحج، حيث ان الحج من اركان الاسلام الخمسة والتي يستند عليها الدين الاسلامي وينبغي ان يقوم كل مسلم قادر على تحمل تكاليف السفر في الذهاب الى الحج والقيام باداء مناسكه بشكل صحيح وهناك الكثير من المرشدين في الحج الذين يعملون لضمان هذا.

اكتب نصا ادبيا تصف فيه مشهد المصلين في المسجد الحرام الصف الاول ثانوي

ان رؤيتي لهؤلاء المصلين وهم يقفون في صمت تام وكلهم يعملون نفس الحركة في نفس الوقت، هو امر جعلني اشعر بالدهشة من هذا العمل الذي يتقرب به المسلمين من الله تعالى، لقد تولدت في داخلي رغبة قوية لكي اشاركهم الصلاة، وذاك الصوت الرائع الذي يقرا القران وهو مثل القائد الذي يتولى مهمة الاشراف على الصلاة الجماعية، لقد اعطى الله تعالى للصلاة في جماعة اجرا اعظم لما لها من اهمية كبيرة على حياة المسلمين. ويمتلك موسم الحج صورة مختلفة عن باقي الايام، حيث تعبر هذا الوقت من اقدس الاوقات عندم المسلمين وهو وقت عيد الاضحى الذي يكون فيه المسلمين يستعدون لاداء فريضة اساسية من فرائض الاسلام، وفي هذه المناسبة فان هناك الملايين من المسلمين الذين يتجمعون في مكان واحد، ان مشهد ملايين المصلين يقفون جنبا الى جنب في صفوف منظمة يشكل صورة رائعة جدا.