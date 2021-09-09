تراند اليوم : تتبيلة ستيك لحم

المشاوي من الأطباق الشهية، وتكون سيدة المائدة في العزائم والمناسبات السعيدة، كما تكون حاضرة في النزهات الخارجية، وغالباً ما تكون هي الخيار المفضل حين اجتماع عدد كبير من أفراد العائلة، كما يحرص المسلمين على شوي اللحوم بعد عيد الاضحى المبارك، فالمشاوي لها شعبية كبيرة بين الناس، وقد خصصت مطاعم لتحضير المشاوي على الفحم أو باستخدام أفران الغاز، ولكي نحصل على مشاوي شهية وبطعم مميز لابد أن نقوم بتتبيلها بالتوابل المطلوبة للحصول على أفضل النتائج، وفي هذا الجمهور سنقدم لكم تتبيلة خاصة ومميزة تصلح لتتبيل ستيك اللحم الاحمر من أجل مذاق فريد وطبق مميز، والآن دعونا نقدم لكم طريقة عمل تتبيلة ستيك لحم .

مقادير عمل تتبيلة ستيك لحم

3 قطع لحم ستيك

ملعقة كبيرة زيت زيتون

فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة صلصة ورسترشاير

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة صغيرة خردل

ملعقة كبيرة صلصة صويا

رشة فلفل اسود مطحون

طريقة عمل تتبيلة ستيك لحم

1- في وعاء كبير، نمزج كل من زيت الزيتون، والثوم المهروس، صلصة ووسترشاير، الخل الأبيض، الخردل، صلصة الصويا والفلفل الأسود المطحون.

2- ننقع قطع ستيك اللحم بهذه التتبيلة لمدة ليلة كاملة حتى تتشربها جيداً.

3- نقوم بتسخين ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة على النار، ثم نضيف ستيك اللحم.

4- نقلب الستيك حتى يستوي من كلا الجهتين.

5- يمكن شوي الستيك على نار هادئة حيث ندهن المقلاة بالقليل من الزيت كي لا تلتصق بالمقلاة، أو يمكن شوي الستيك على الفحم.