تراند اليوم : الكليات المتاحة لعلمى رياضة مرحلة ثانية .. الكليات المتاحة لعلمى رياضة 2018

الكليات المتاحة لعلمى رياضة مرحلة ثانية ، الكليات المتاحة لعلمى رياضة 2018 .. المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن بداية تنسيق المرحلة الثانية، والكليات المتاحة لكليات العلمي رياضة خلال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة ، فنحن على مشرف انتهاء تنسيق الرحلة الأولي ثم يبدأ بعدها توقعات مرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018، والتى يسعي خلال الطلاب الالتحاق بكليات القمة، لتبدأ مرحلة جديدة وحاسمة من المراحل التعليمية وهي تعتبر الأخيرة التى تؤهل الطلاب الى سوق العمل مباشرة، ومن خلال التقرير التالي يقوم موقع ” أهل مصر ” باخباركم بموعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2018، كذلك الحد الأدني للقبول بالمرحلة الثانية لشعبة علمي علوم، وشعبة علمي رياضة وشعبة الأدبي.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات علمي بـ320 درجة فأكثر 78.058%، الأدبي 285 درجة فأكثر 69.51% لأقل من 328 درجة.

الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي علوم بالمرحلة الثانية: (طب بيطري - تمريض).

الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة بالمرحلة الثانية: (كليات هندسة - حاسبات ومعلومات - التخطيط العمراني - فنون جميلة - عمارة) وذلك للذين اجتازوا اختبارات القدرات في المواعيد المقررة.

أماكن شاغرة لطلاب الشعبتين علمي علوم ورياضة: (علوم - فنون تطبيقية) وكذلك أماكن بالكليات الأدبية (اقتصاد وعلوم سياسية - الإعلام - ألسن - آثار - باقي الكليات النظرية).

أماكن شاغرة لطلاب الأدبي بالمرحلة الثانية: (تربية - آداب - حقوق - سياحة وفنادق - باقي الكليات النظرية).