تراند اليوم : عبارات عن الحج 2018 أجمل كلام عن حج بيت الله الحرام

عبارات عن الحج، أجمل كلام عن حج بيت الله الحرام، فالحج هو ان يقصد المسلم بيت الله الحرام في مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج وشعائره، من طواف ووقوف وسعي بعرفة، إستجابة لدعوة نبينا إبراهيم عليه السلام .
- أما والذي حج المحبين بيته ولبّوا له عند المُهل وأحرموا
وقد كشفوا تلك الرؤس تواضعاً لِعِـزَّهِ مـن تعنـوا الوجوهَ وتسلم
- الحج
مدرسة ربانية
وحشرٌ مُصغّر
فيه
صبرٌ وجهادٌ في سبيل الله
فمن يحصلهما في حياته
يخرج من الدنيا كما يخرج من الحج
كيوم ولدته أمه
- دعاهم إلي البيت العتيق زيارة فيا مرحباً بالزائرين وأكرموا
يقول عبادي قد أتوني محبتةَ وأني بهم براً أجودُ وأرحمُ
وأشهدكم أني غفرت ذنوبهم و وأعطيتهم مـا أمَّلـوه وأنعـم
- لبيك يا رباه
يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلموا
دعاهم فلبوه رضاً ومحبةً فلما دعوه كان أقرب منهم
- فلله ذاك الموقف الأعظـم الـذي موقف يوم العرض بل ذاك أعظم
- لما رأيت حجيج البيت يدفعهـم ….. شوق إلى الله من عرب ومن عجم
- لبيك اللهــم يــا رباً نلــوذ بـه …… سجع الحناجر تحدوها بلا سئم
- وحي من الروح لا وحي من القلم ….. هز المشاعر من راسي إلى قدمي
- لبوا الــنـداء فما قرت رواحلهم ….. حتى أناخوا قبيل الصبح بالحرم
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- الله اكبر كم مدت هناك يد ….. وكم عليها أريقت ادمع الندم
- والطائفون كأمواج البحار وهم ……. مابين باكي على ذنب ومبتسم
- وكم توسل محروم فبلغه ….. رب الحجيج أماني الروح والنعم
كلام عن الحج
أبدع الكثير من الأدباء والشعراء في القول عن فريضة الحج، هنا نضعلكم مجموعة من الكلمات عن الحج .
- يدوم غلاك ومقدارك وعليك هالعيد مبارك أنت وكل أهل دارك .
- تقبل الله منا ومنكم وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن فيقول ( اذهبوا مغفور لكم ) وعيدكم مبارك
- حلات العيد شوفتكم . حلاته نلتقي معكم . عساكم دوم عواده . واسعد ناس بأعياده . تقبل الله منا ومنكم .
- مع توافد الحجيج واطلالة يوم العيد اقولك عيد سعيد وعمر مديد
- يارسالة الشوق أوصليه وسلمي على الغالي وقبليه وباليوم المبارك هنئيه
- بالعيد نرسلها رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني.. أنتم في القلوب أحبتي
- صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين
- أعادكم الله من السالمين الطائعين لرب العالمين حجاج زوار إن شاء الله
- ذكرناكم والذكرى مؤرقة أحببناكم ملء قلوبنا فتهنيئة خاصة تقبل الله منكم
- بكل زخة مطر وبعدد من حج و اعتمر أهنيك بعيد الاضحى يانظر
- لو كنت ماتهمني ماسبقت الغير ،،،،،وقلت لك كل عام وانت بخير
- بكل زخة مطربكل رشةعطر بعدد من حج واعتمر اهنيك بقدوم العيد يا اغلى البشر
- ادام الله لكم الاعياد دهورا و البسكم من تقواةنورا عيدكم مبارك
- ياليتنا معكم نفرح ونتصافح بالعيدنهني ونتسامح أنتم بالقلوب رغم البعاد
- من عادة العيد إن الناس تفرح فيه لكن إنت عكس الناس العيد يفرح بك
- الديرة وطيورها وشمسها و بحورهاتقول مبارك عليك العيد يانورها
- بالخير مسيناك وبالورد رشيناك وبقدوم العيد هنيناك ولوخدك قريب بُسناك
- في مساء ساحر مع دعاء طاهر اهدي باقة ورد عاطر لاحلى من مر على الخاطر كل سنة و انت على البال حاضر
- بكل انـواع البخـور وبكل عطر الزهور وبكل اصوات الطيور ومع تلبيات الحجاج * كل عام وانت بخير *
- كل عام وانت بالف خير وصحة وسلامة وعافية وعساك من عوادة
- قالوا: وين عيدك قلت: بعيونه قالوا: تحبه قلت: ما شوف العيد بدونه
- المرسل : مجرد احساس المستقبل : جوهر الماس النص : عيدك اضحى مبارك يا اعز الناس
- ألا ياعقد من ألماس ألا ياللي القمر جارك أقولك قبل الناس عيدك مبارك
- لكم مني أطيب التحيات وأصدق الدعوات من الرحاب الطاهرة .
- هديتك في العيد اجمل حروف الشعر سويتها فيك العيد حل وقلت فرصة سعيدة اعايدك يا جعل ربي يهنيك عيدك سعيد ويا عسي الله يعيده وياجعلني من بين هالناس ما ابكيك ( كل عام وانت بخير ياالغالي )
- حلاة العيد شوفتكم حلاتة نلتقي معكم عساكم دوم عوادة واسعد ناس بأعياده
- كل عيد وأنت ياروحي بروحي كل عيد وأنت لأفراحي مقره
- اطيب تحية من طيبة الطيبة على ساكنها افضل الصلاة والسلام .
- تهنئتي تجاوزت كل العبارات الكلاسيكية والاحلام الوردية والكلمات الرومانسية والمشاعر النرجسية التي يرددها اغلب الناس لن اقول : كل عام بل اقول ( انت الخير لكل عام )
- قبل الناس والاجناس وقبل عرفه ما تنداس اهنيك بالعيد يا جواهر والماس .