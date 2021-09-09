تراند اليوم : عبارات عن الحج 2018 أجمل كلام عن حج بيت الله الحرام

عبارات عن الحج، أجمل كلام عن حج بيت الله الحرام، فالحج هو ان يقصد المسلم بيت الله الحرام في مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج وشعائره، من طواف ووقوف وسعي بعرفة، إستجابة لدعوة نبينا إبراهيم عليه السلام .

أما والذي حج المحبين بيته ولبّوا له عند المُهل وأحرموا

وقد كشفوا تلك الرؤس تواضعاً لِعِـزَّهِ مـن تعنـوا الوجوهَ وتسلم

الحج

مدرسة ربانية

وحشرٌ مُصغّر

فيه

صبرٌ وجهادٌ في سبيل الله

فمن يحصلهما في حياته

يخرج من الدنيا كما يخرج من الحج

كيوم ولدته أمه

دعاهم إلي البيت العتيق زيارة فيا مرحباً بالزائرين وأكرموا

يقول عبادي قد أتوني محبتةَ وأني بهم براً أجودُ وأرحمُ

وأشهدكم أني غفرت ذنوبهم و وأعطيتهم مـا أمَّلـوه وأنعـم

لبيك يا رباه

يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلموا

دعاهم فلبوه رضاً ومحبةً فلما دعوه كان أقرب منهم

فلله ذاك الموقف الأعظـم الـذي موقف يوم العرض بل ذاك أعظم

لما رأيت حجيج البيت يدفعهـم ….. شوق إلى الله من عرب ومن عجم

لبيك اللهــم يــا رباً نلــوذ بـه …… سجع الحناجر تحدوها بلا سئم

وحي من الروح لا وحي من القلم ….. هز المشاعر من راسي إلى قدمي

لبوا الــنـداء فما قرت رواحلهم ….. حتى أناخوا قبيل الصبح بالحرم

====================================

الله اكبر كم مدت هناك يد ….. وكم عليها أريقت ادمع الندم

والطائفون كأمواج البحار وهم ……. مابين باكي على ذنب ومبتسم

وكم توسل محروم فبلغه ….. رب الحجيج أماني الروح والنعم

كلام عن الحج

أبدع الكثير من الأدباء والشعراء في القول عن فريضة الحج، هنا نضعلكم مجموعة من الكلمات عن الحج .