تراند اليوم : اول ايام مناسك الحج 1439

اول ايام مناسك الحج لعام 1439 والتي يبحث الكثير عن هذا الموعد لتادية الواجب الديني ونداء لله ورسوله لتادية مناسك الحج التي تكون بشكل فردي او جماعي ولكن في وقت محدد من السنة في كل عام والتي لا يمكن الحج باي وقت تريد ولكن هناك التزام معين بموعد الحج حيث يقصد جميع الحجاج والمسلمين الذي يريدون الحج الي مكة المكرمة سواء من داخل المملكة العربية السعودية او خارجها او من جميع انحاء العالم للذهاب الي الكعبة لاداء مناسك الحج قبل موعد عيد الاضحي المبارك والتي يكون عدد ايام الحج من ستة الي سبعة ايام لاداء كامل الفرائض المطلوبة اثناء الحج .

بداية اول يوم في مناسك الحج

يمثل الحج بداية الركن الخامس من اركان الدين الاسلامي وهو فريضة تم فرضها علي القادرين من المسلمين للتقرب من الله وعبادته ومنح الله للحجاج الكثير من الامتيازات ومسح الذنوب وتجديد العهد والبيعة مع الله ورسوله وتطهير النفس من الذنوب والمعاصي والمحافظة عليها ويبدأ فعليا بداية اول يوم في مناسك الحج في شهر ذي الحجة اخر الاشهر في السنة الهجرية والتي تمكنك لزيارة بيت الله الحرام الواقع في مكة المكرمة لتادية مناسك الحج والمحافظة علي تلك المناسك والفرائض بصون النفس البشرية والتحكم فيها وامتناعها عن كل ما حرمه الله كي لا تبطل الحج التي من الممكن أي تذهب بك الي حيث لا تعلم وتكون قد اجهدت نفسك بدون فائدة واغتنام لهذه الفرصة لما لها اهمية عند الله ومكانه عظيمة فكما ذكرنا انها ركن من اركان الاسلام أي قاعدة اساسية لا يجب التخلي عنها والتي بدورها تقوم بغسل ذنوبك وتطهير بشكل كبير وتمسح ذنوبك والتي لو بلغت عنان السماء فرحمة الله واسعة وكبيرة جدا ما عليك الا التقرب لله من خلال الصلاة وتاديه المناسك التي طالبها منا الله عز وجل بكل نية صادقة واخلاص وتضرع لله ويجب علي المتقدم للحج ان يؤدي مناسك الحج باهتمام واتقان وبالشكل السليم والصحيح حيث يبدا يوم 5 من ذي القعدة في التروية واستمراره بالمناسك لغاية يوم 13 من شهر ذي الحجة .