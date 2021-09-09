تراند اليوم : متى يصادف عيد الاضحى 2018-1439 (الاردن الجزائر المغرب تونس مصر العراق لبنان سوريا فلسطين السعودية)

قرائنا الكرام في كل مكان ، الباحثين عن الموعد الرسمي لعيد الاضحى المبارك، نستعرض لكم اليوم من خلال التقرير التالي تاريخ وقفة عرفة و موعد عيد الاضحى 2018-1439 في الاردن الجزائر المغرب تونس مصر العراق لبنان سوريا فلسطين السعودية.

يسبق يوم عيد الاضحى المبارك ، وقفة عرفة والتي تعتبر احدى اهم شرائع في مناسك الحج حيب يقف الحجاج فيه على جبل عرفة والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالي .

فمن المقرر ان تصل الحجاج المملكة السعودية قبيل اسبوعين من عيد الاضحى، ويستمرون بأداء مناسك الحج.

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 22 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 21 أغسطس وقفة عرفة فى فلسطين ، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.