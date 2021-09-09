تراند اليوم : فضل صيام العشر من ذي الحجة

فضل صيام العشر من ذي الحجة، رزق الله عباده المسلمون أياماً مباركة، دعا فيها عباده إلى إغتنامها بالصلاة والطاعات والصيام والعبادات والأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويفوز برضاه، ففي العشر الأواخر من ذي الحجة، جعل الله أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج فيها، وصيام عرفة لغير الحجاج، ثم تقديم الأضحية إلى الله سبحانه وتعالى، بنحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، الذي يتلي اليوم الأخير من أيام ذي الحجة .
شه ذي الحجة، دعا الله سبحانه وتعالى عباده على إغتنامه وإستغلاله من أجل الفور بالجنة، فأيامه شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الأيام، وفيها أقسم الله سبحانه وتعالى بها، وهذا يكفيها فضلاً وشرفاً، هنا نطلعكم على فضل صيام العشر من ذي الحجة .
فضل صيام العشر الأواخر من ذي الحجة
روى عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام الأيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة وتقديم الأضحية فى اليوم العاشر.
- اليوم الأول من ذى الحجة : غفر الله لادم ذلته فمن صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنبه.
- اليوم الثانى من ذي الحجة : إستجاب الله دعاء يونس بن متى فأخرجه الله من بطن الحوت فمن صام ذلك اليوم كان كمن عبد الله سنة لم يعص الله عبادته طرفة عين.
- اليوم الثالث من ذي الحجة : استجاب الله دعاء زكريا فمن صام ذلك اليوم استجاب الله دعائه.
- اليوم الرابع من ذي الحجة : ولد عيسى عليه السلام فمن صام ذلك اليوم نفس الله عنه البأس والفقر فكان يوم القيامة مع السفرة والبررة الكرام.
- اليوم الخامس من ذي الحجة : ولد وسى عليه السلام فمن صام ذلك اليوم برئ من النفاق ومن عذاب القبر.
- اليوم السادس من ذي الحجة : فتح الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالخير فمن صام ذلك اليوم نظر الله اليه بعين الرحمه ومن نظر الله اليه لم يعذبه قط.
- اليوم السابع من ذي الحجة : تغلق فيه ابواب جهنم وهى سبعة ولا تفتح حتى تمضي الايام العشر من ذي الحجة فمن صام ذلك اليوم اغلق عنه ثلاثين باباً من العسر وفتح له ثلاثين باباً من اليسر.
- اليوم الثامن من ذي الحجة : ويسمى يوم التروية فمن صام ذلك اليوم اعطى من الاجر مالم يعلمه الا الله.
- اليوم التاسع من ذي الحجة : وهو يوم عرفة فمن صام ذلك اليوم كان كفارة له لسنة ماضية واخرى مستقبليه وهو اليوم الذي انزل فيه قول الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً.
- اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الاضحى من قرب فيه لله قرباناً فبأول قطرة دم من دم القربان غفر الله له ذنوبه وذنوب عياله ومن اطعم فيه مؤمنا او تصدق بصدقة بعثه الله يوم القيامة امناً وتكون فى ميزانه اثق من جبل احد.