تراند اليوم : فضل صيام العشر من ذي الحجة

فضل صيام العشر من ذي الحجة، رزق الله عباده المسلمون أياماً مباركة، دعا فيها عباده إلى إغتنامها بالصلاة والطاعات والصيام والعبادات والأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويفوز برضاه، ففي العشر الأواخر من ذي الحجة، جعل الله أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج فيها، وصيام عرفة لغير الحجاج، ثم تقديم الأضحية إلى الله سبحانه وتعالى، بنحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، الذي يتلي اليوم الأخير من أيام ذي الحجة .

شه ذي الحجة، دعا الله سبحانه وتعالى عباده على إغتنامه وإستغلاله من أجل الفور بالجنة، فأيامه شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الأيام، وفيها أقسم الله سبحانه وتعالى بها، وهذا يكفيها فضلاً وشرفاً، هنا نطلعكم على فضل صيام العشر من ذي الحجة .

فضل صيام العشر الأواخر من ذي الحجة

روى عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام الأيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة وتقديم الأضحية فى اليوم العاشر.