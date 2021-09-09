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تراند اليوم : تنسيق هندسة 2018 .. نتيجة تنسيق قطاع الهندسة 2018

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تنسيق هندسة 2018 ، نتيجة تنسيق قطاع الهندسة للثانوية العامة 2018 ، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

وبلغ الحد الأدنى لقطاع الهندسة بالمرحلة الأولى 385 درجة بواقع 93.9%، فيما بلغ الحد الأدنى لكلية هندسة بترول وتعدين بجامعة السويس 405 درجات بواقع 98.78%، وبلغ الحد الأدنى لهندسة القاهرة 392 درجة بواقع 95.6%.

وقال الوزير إن هناك أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية في كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، والفنون الجميلة عمارة، للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات للشعب العلمية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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