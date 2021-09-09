تراند اليوم : تنسيق هندسة 2018 .. نتيجة تنسيق قطاع الهندسة 2018

تنسيق هندسة 2018 ، نتيجة تنسيق قطاع الهندسة للثانوية العامة 2018 ، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

وبلغ الحد الأدنى لقطاع الهندسة بالمرحلة الأولى 385 درجة بواقع 93.9%، فيما بلغ الحد الأدنى لكلية هندسة بترول وتعدين بجامعة السويس 405 درجات بواقع 98.78%، وبلغ الحد الأدنى لهندسة القاهرة 392 درجة بواقع 95.6%.

وقال الوزير إن هناك أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية في كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، والفنون الجميلة عمارة، للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات للشعب العلمية.​