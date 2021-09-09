تراند اليوم : نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 العلمية والادبية.. تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2018 لجميع الجامعات والحد الادنى

تعرف على الحد الادنى والاعلي لتنسيق الثانوية العامة ضمن المرحلة الثانية لجميع طلاب التخصصات العلمية والادبية مباشرة من خلال المقال التالي، حيث ننشر لكم اليوم رابط مباشر لفحص نتيجة تنسيق الثانوية العامة ضمن المرحلة الثانية للحد الادنى والاعلى.

تنسيق المرحلة الثانية 2018

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، اليوم الاثنين على أن تستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل.

ويبلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية بالمرحلة 320 درجة بواقع 78.05 % بإجمالي 144 ألف طالب و59، فيما جاء الحد الأدنى بالشعبة الأدبية بلغ 285 درجة فأكثر، أي بنسبة 69.51 %.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، إما من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأضافت، أنه يجري فتح المعامل المتاحة بالجامعات "مجانًا"، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.، وللاطلاع على خريطة مكاتب التنسيق عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/UniversitiesLabs.htm