تراند اليوم : كيفية تعديل الرغبات بعد ظهور نتيجة التنسيق المرحلة الاولى2018 www tansik egypt gov eg http www youm7 com

يبحث المثير من طلاب الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، عن الطريقة الصحيحة لتعديل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة للعام 2018 لجميع الجامعات المصرية، حيث نستعرض لكم من خلال المقال التالي الطريقة الصحيحة لتنسيق الثانوية العامة للعام 2018 كاملة لجميع الراغبين بالاطلاع على طريقة تعديل رغبات تنسيق الثانوية العامة.

طريقة تعديل الرغبات 2018

وينشر "الخليج 365" خطوات تعديل الطلاب لرغباتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، الصفحة الخاصة بالتنسيق (https://tansik.egypt.gov.eg/application/) كالتالي:

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس (رقم الدخول) والرقم السري الخاص به والمكتوب على استمارة النجاح التي يتسلمها من المدرسة.

الخطوة الثانية: سيقوم الموقع بعرض قائمة رغباتك المسجلة سابقاً، والتى سبق لك تسجيلها عبر الموقع الإلكترونى في الزيارات السابقة، وعرض آخر التعديلات التى قمت بها، وستظهر نفس القائمة إذا قمت بالدخول مسبقا وستسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها، ويمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

الخطوة الثالثة: يمكنك تعديل الرغبات حسب الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذي تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن)، وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

الخطوة الرابعة: ستظهر أمام الطالب على الشاشة البيانات الأساسية الخاصة به، على الطالب أن يتأكد من سلامة تلك البيانات مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي يتبعه.

الخطوة الخامسة: بعد انتهاء الطالب من إدخال قائمة رغباته سيعرض عليه البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قام بها الطالب وإيصال تسليم الرغبات الكترونيا ويمكن للطالب طباعة هذه المستندات كما يمكنه حفظها في ملف وفى حالة وضعه لبريد الإلكتروني خاص به سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا.

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات، في حالة رغبتك في طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.​