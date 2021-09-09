تراند اليوم : تقليل الاغتراب 2018 رابط تحويل تقليل الاغتراب 2018 للمرحلة الاولى والثانية والثالثة تحويل إلى كلية مناظرة وغير مناظرة"بوابة الحكومة"

تسمح وزارة التربية والتعليم العالي للطلاب الذين ظهرت نتائج تنسيقهم بتحويل لكليات اخرى ، ضمن اطار مرحلة تقليل الاغتراب، حيث ننشر لكم اليوم تفاصيل مرحلة تحويل تقليل الاغتراب والكليات المتاحة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة في مصر للعام 2018.

رابط تقليل الاغتراب 2018

تحويل تقليل الاغتراب 2018

أكد سيد عطا، المشرف علي التنسيق، أن موقع التنسيق سيفتح الباب أمام تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من التنسيق بعد انتهاء أعمال المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان نتيجتها، بحيث تفتح هذه التحويلات أمام طلاب المرحلتين قبل البدء في تنسيق طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.

وأشار، عطا، إلي أن تحويلات تقليل الاغتراب لن تعني إعادة تنسيق رغبات الطالب وإنما للم شمل العائلة بقبول الطلاب بالكليات المناظرة وغير المناظرة في مناطق أقرب إليه من التي رشح لها وتم إجراء بعض التعديلات المحدودة لتلافي بعض المشكلات التي ظهرت عند التطبيق في السنوات الماضية، مثل توزيع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من مركز ميت غمر بالدقهلية، الذين يرغبون في توزيعهم جغرافيا إلي كليات جامعة الزقازيق، حيث إنها الأقرب إليهم من جامعة المنصورة، وسيتم توزيعهم جغرافيا علي النحو التالي: مجموعة "أ" إجبارية: "جامعتا "المنصورة والزقازيق"، وفي حالة توزيعهم إلي جامعات خارج هاتين الجامعتين حسب المجموع، يكون تحويلهم لتقليل الاغتراب إلي جامعة الزقازيق، وتكون مجموعة الاختيارات "ب" الإجبارية للطلاب أنفسهم كليات جامعات "بنها والمنوفية وطنطا"، وكذلك تعديل النطاق الجغرافي لطلاب مركز وادي النطرون ليضم النطاق "أ" جامعتي مدينة السادات ودمنهور والنطاق "ب" جامعات الإسكندرية وطنطا والمنوفية.

وأكد عطا أن اختبارات القدرات مستمرة حتي غداً الاثنين كآخر اليوم حيث تقدم أكثر من 100 ألف طالب لأداء الاختبارات.

رابط تقليل الاغتراب 2018

تفاصيل تقليل الاغتراب 2018

الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع أخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:

1. يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى :

2. حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام / انتساب )

3. شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} – الآداب – التجارة ... الخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيا : تحويل إلى كلية مناظرة:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ) ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و 391 و 390 و 388 و 387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة ما يلي:

رابط تقليل الاغتراب 2018

الحالة الأولى:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام)

إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

الحالة الثانية:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقاً للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

تعتبركلية التخطيط العمرانى بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة .

اعتبار كليات الهندسة الالكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة باسوان جامعة اسوان مناظره لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الاخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الاعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والاقليمى ويتم التحويل منها او العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر .

اعتبار كلية الطب بالاسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها فقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها او اليها لكليات الطب بالجامعات .

طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم إلي كليات جامعة الزقازيق كمنطقة جغرافية (أ) بالنسبة لهم.