تراند اليوم : تنسيق كلية التمريض 2017 2018 2019 .. نسيق كلية التمريض لعام 2018/2019 معرفة نتائج تنسيق كليات التمريض

تنسيق كلية التمريض 2017 2018 2019 ، مع العلم أن المجموع الكلي للثانوية العامة من 410 درجة والدراجات التي اعلي هي الحد الادني للقبول بكليات ومعاهد التمريض بمصر، نسيق كلية التمريض وايضاً الجامعات التي بها كلية التمريض والجامعات التي تتواجد بها كلية التمريض وتتواجد كلية التمريض في 20 جامعة حكومية، وهم القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، طنطا، المنوفية، دمنهور، الزقازيق، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، أسوان وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم ،بقبول الطعن المقام من محمد على المحامى وكيلا عن نجلته ،والتى يطالب فيه بالغاء قرار تنسيق الجامعات بعدم ترشيحها بكلية التمريض بجامعة القاهرة .

اختصم الطعن الذى حمل رقم 7242 كل من وزير التعليم العالى، ومدير عام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد والطالبة تخطت المجموع الذى يقبل به فى كلية التمريض، وأن القاعدة الأساسية فى تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يعادلها، هى ترتيب درجات النجاح، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى.

تمريض حلوان 375.5

معهد فني تمريض طنطا 374.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 371.5

معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 356

معهد فنى تمريض الاسكندريه 354.5

معهد فني تمريض المنصوره 348.5

تمريض دمنهور 341.5

معهد فني تمريض الزقازيق 341

تمريض الإسماعيلية 333.5

تمريض بني سويف 333

تمريض شبين الكوم المنوفية 332

تمريض عين شمس 331.5

تمريض كفر الشيخ 331

تمريض بور سعيد 330.5

تمريض القاهرة 330

تمريض بنها 330

تمريض أسوان 330

تمريض اسيوط 329.5

تمريض الزقازيق 328.5

تمريض فرع مطروح 328.5

تمريض طنطا 328.5

تمريض الإسكندرية 328

تمريض المنيا 328

تمريض سوهاج 328

تمريض قنا جنوب الوادي 328

تمريض الفيوم 328

تمريض المنصورة 328

معهد فني تمريض اسيوط 320

معهد فني تمريض المنيا 319.5

معهد فني تمريض سوهاج 292

المعهد الفني للتمريض بقنا 277

معهد فنى تمريض بنها 265.5

المعهد الفنى للتمريض (مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى) 256

معهد فني تمريض الفيوم 254

معهد فنى تمريض اسوان 249

معهد فني تمريض بنى سويف 243.5

معهد فني تمريض عين شمس 211.5

معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 210

معهد فني تمريض الاسماعيليه 208

معهد فني تمريض القاهره 206

معهد فنى تمريض حلوان 205

معهد فني تمريض اورام القاهره 205