الاكثر متابعة اليوم - هيا مرعشلي بقميص النوم مثل هيفا؟ – صور

تواضب الممثلة السورية هيا مرعشلي على إتحافنا بصورها العارية، وظهرت من جديد بفستان طويل مكشوف عن الصدر، الأمر الذي عرضها لإنتقادات كثيرة، وطالبها البعض بضرورة الإبتعاد عن هذه الإطلالات التي لا تصنفها إلا تحت خانة فنانات آخر زمن.

كما انتقدها البعض الآخر بسبب قلة حيائها سواء في الصور أو الفيديوهات التي تنشرها باستمرار غير عابئة لأي معايير مستفيدة من فلتان كل الأوضاع ومنها فلتان الأخلاق.

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تلقّت هيا الكثير من التعليقات المسيئة، ولم تعبأ وكأنها سعيدة بما تتلقى من إهانات لشخصها من جماهير لا تعتبرها إلا هدفًا للذم والتحقير؟

صورتها جاءت بعد الصور الاي نشرتها الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي منذ يومين.

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