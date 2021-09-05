الاكثر متابعة اليوم - هذا ما كانت ترتديه هيفا بعهد أحمد ابو هشيمة – صور

تتواجد الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي في مصر بعد حفلاتها الناجحة وتصدرها للمراتب الأولى على غوغل والتويتر لإطلالاتها التي كانت ساحرة.

تنشر يوميًا عددًا كبيرًا من الصور، ويبدو أنها بحالة عشق جديدة لم تعلن عنها وهذا كا يبدو واضحًا من خلال الإهتمام بنفسها أكثر والتواجد على السوشيال ميديا بكثرة.

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ارتدت الشورتش مع قميص من نفس النقشة، وحقيبة يد “صرعة” وعلى الموضة، وكل منها كلفتها باهظة:

الشورتس: 625 دولار

القميص: 545 دولار

حقيبة اليد: 2995 دولار

مجموع إطلالتها تخطت الـ 4165 دولار أي 79 مليون ليرة لبنانية بعد تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار الواحد “1$=19000 ليرة” بعدما كان الدولار الواحد 1500 ليرة.

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تعرّضت لإنتقادات كثيرة بسبب ملابسها التي لا تليق بفنانة تخطت ال ٥٠ عامًا وجدّة لطفلتيْن رغم أنها لا تعترف بهما.

ونسأل كل من يتفاجأ بإطلالاتها وملابسها!

منذ متى كانت هيفا محتشمة؟ وهي التي دخلت عالم الفن بسبب دلعها وجمالها ولحمها العاري وليس لأنها تملك صوتًا ملائكيًا واحساسًا عاليًا كما زميلاتها الفنانات.

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هل رأيتم هيفا مرّة بملابس ليست مثيرة أو مغرية؟ إلا حين تزوّجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ورضخت لمطالبه بإرتداء الكم الطويل والملابس المحتشمة ومنعها من الشورتس والفساتين القصيرة وحتى من الكم القصير؟

هيفا معروفة منذ شهرتها بمغنية الجسد لا الصوت، وهي عبارة عن لحم رخيص أو غالٍ ومن يثمّنه رجال الأعمال الكبار.

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نعرف كيف استولت على منازل كل من تزوجتهم وانفصلت عنهم، لكن لا داعي لشرح كل هذه التفاصيل.

ماذا الذي فاجأكم كجمهور طالما أنكم تعرفون كل حكايات هيفا؟

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