تراند اليوم : كوكب عطارد ينضم للزهرة والمشتري في عرض سماوي مميز

غزة- الخليج 365- آية علاء المشهراوي:

ينضم كوكب عطارد الصغير في عرض سماوي نادر هذا الأسبوع إلى كوكبي الزهرة والمشتري - اكثر الكواكب لمعانا في السماء هذا الشهر.

وتبلغ المسافة الحقيقية بين كوكب الزهرة - ثاني اقرب الكواكب إلى الشمس - والمشتري الذي يدور في مدار بعد كوكب المريخ عشرات الملايين من الكيلومترات. لكنهما يدوران معا بينما تصل المسافة بينهما في السماء إلى اقل قدر لها هذا الشهر وينضم إليهما كوكب عطارد الاقرب مدارا من الشمس.

ويصل العرض السماوي النادر إلى ذروته يوم الاحد عندما تظهر الكواكب الثلاثة على هيئة مثلث لامع من الضوء في السماء الغربية بداية من نصف ساعة بعد الغروب.

وتقارب ثلاثة كواكب إلى هذه الدرجة امر نادر نسبيا كما تقول وكالة الفضاء والطيران الامريكية ?)?ناسا?(? وكانت اخر مرة لهذا التجمع قد حدثت في مايو ايار 2011 ولن يتكرر المشهد قبل اكتوبر تشرين الاول 2015.

وقالت ناسا على موقعها على الانترنت بحسب رويترز "هذا الثلاثي جيد بشكل خاص لأنه يضم الكوكبين الاكثر سطوعا في سماء مايو المسائية."

وسوف يكون التشكيل الكوكبي ظاهرا بوضوح حتى في المدن ذات الاضاءة الساطعة بشرط امكانية الرؤية الواضحة للافق الغربي.