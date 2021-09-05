تراند اليوم : الباكستان تطلب من موظفيها عدم ارتداء الجوارب

الباكستان / مشرق نيوز /

طلبت الأجهزة الحكومية من موظفيها عدم ارتداء جوارب بعد أن قررت وقف تشغيل اجهزة التكييف بسبب أزمة الكهرباء المزمنة التي تعيشها البلاد.

وقالت الحكومة في بيان نشرته «لن يتم تشغيل اجهزة تكييف في المكاتب العامة حتى يحدث تحسن ملموس في مشكلة الكهرباء».

يذكر أن الحكومة أوقفت شغيل اجهزة التكييف في مكاتبها نظرا لانقطاع الكهرباء لفترات تصل الى 20 ساعة يوميا في مناطق في باكستان.

وتسبب انقطاع الكهرباء في احتجاجات عنيفة وأصاب صناعات رئيسية بالشلل مما أدى الى فقد مئات الالاف من الوظائف في بلد يعاني بالفعل من ارتفاع نسبة البطالة وتداعي الاقتصاد وتفشي الفقر وحركة تمرد لطالبان.