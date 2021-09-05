تراند اليوم : شاهدوا بالفيديو -- عاطفة الأم:قطة تتبنى صغار البط

وكالاتمشرق نيوز

من الوهلة الأولى لا يشك إنسان في أن الموت سيكون المصير المحتوم لأي فرخ صغير يقترب من قطة، ولكن القطة التي نحن بصددها لا يسيل لعابها عندما تقع عيناها على فرخي بط، تصادف وجودهما في محيطها، بل والأدهى من ذلك أنها أصبحت لهما أما بديلة.

وقد تم نشر فيديو على الإنترنت يظهر فيه قطة ترضع ثلاث بطات صغيرات بجانب أبنائها من القطط الصغيرة.

ويظهر في الفيديو الذي مدته دقيقتين القطة وهي تحمي البط الصغير وقططها الصغيرة أثناء إلتقاط الفيديو من قبل مالكي القطة.

وكان مالكي القطة قد ظنا أنهما قد فقدا البط الصغير الذي قد أنقذاه، قبل أن يجدا أن قطتهما قد تبنتهم.

من الوهلة الأولى لا يشك إنسان في أن الموت سيكون المصير المحتوم لأي فرخ صغير يقترب من قطة، ولكن القطة التي نحن بصددها لا يسيل لعابها عندما تقع عيناها على فرخي بط، تصادف وجودهما في محيطها، بل والأدهى من ذلك أنها أصبحت لهما أما بديلة.

وقد تم نشر فيديو على الإنترنت يظهر فيه قطة ترضع ثلاث بطات صغيرات بجانب أبنائها من القطط الصغيرة.

ويظهر في الفيديو الذي مدته دقيقتين القطة وهي تحمي البط الصغير وقططها الصغيرة أثناء إلتقاط الفيديو من قبل مالكي القطة.

وكان مالكي القطة قد ظنا أنهما قد فقدا البط الصغير الذي قد أنقذاه، قبل أن يجدا أن قطتهما قد تبنتهم.