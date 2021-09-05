تراند اليوم : الهواتف المحمولة ترفع ضغط الدم

وكالاتمشرق نيوز

أظهر باحثون بريطانيون، أن الهواتف المحمولة يمكن أن تسبب رفع ضغط الدم، إذ يثير الحديث عبر تلك الأجهزة زيادة كبيرة في ضغط الدم، الذي يتوازى مع "الاندفاع" الذي يحدث مع كل نبضة قلب.

واستندت الدراسة على قراءة ضغط دم 12 مرة خلال دقيقة واحدة، لنحو 94 مريضاً يعانون من ارتفاع خفيف في ضغط الدم.

ولاحظوا أنه لدى تلقي المرضى مكالمات هاتفية أو حديثهم عبر الأجهزة الخلوية، ارتفعت معدلات ضغط دمهم من متوسط قدره 77/ 121 إلى 82/129.

ويعاني شخص من بين كل أربعة أشخاص في بريطانيا وحدها من ارتفاع ضغط الدم، ووفقاً لذلك، هنالك نحو 350 جلطة أو سكتة دماغية تحدث يومياً.