تراند اليوم : ماذا فعل الشاب الفلسطيني الذي أرسلت له سيدة سعودية 100 ألف ريال بالخطأ؟!!

ماذا فعل الشاب الفلسطيني الذي أرسلت له سيدة سعودية 100 ألف ريال بالخطأ؟!!

الرياض/ الخليج 365

أعاد فلسطيني في السعودية، مبلغ 100 ألف ريال حولتها مواطنة إلى حسابه بالخطأ أثناء قيامها بإرسال المبلغ لسداد مديونية عليها، علما أنه كان في مصر للدراسة.

وقامت المواطنة السعودية بتحويل مبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار) عن طريق الخطأ إلى حساب مقيم فلسطيني يدعى محمد الحوت، أثناء قيامها بسداد مديونية، لكن وعقب تواصلها مع الشاب الفلسطيني بادر وأعاد المبلغ رغم وجوده في مصر.

وأشارت المواطنة إلى أنها بعدما قامت بالحوالة، اكتشفت ارتكابها للخطأ، وبعد يومين من البحث عن صاحب الحساب تمكنت من الحصول على رقمه لتجد أنه في مصر، ولكون رقمه السعودي مغلقا، لم يكن يعرف بالأمر.

أعاد مقيم فلسطيني في السعودية، مبلغ 100 ألف ريال حولتها مواطنة إلى حسابه بالخطأ أثناء قيامها بإرسال المبلغ لسداد مديونية عليها، علما أنه كان في مصر للدراسة.

وقامت المواطنة السعودية بتحويل مبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار) عن طريق الخطأ إلى حساب مقيم فلسطيني يدعى محمد الحوت، أثناء قيامها بسداد مديونية، لكن وعقب تواصلها مع الشاب الفلسطيني بادر وأعاد المبلغ رغم وجوده في مصر.

وأشارت المواطنة إلى أنها بعدما قامت بالحوالة، اكتشفت ارتكابها للخطأ، وبعد يومين من البحث عن صاحب الحساب تمكنت من الحصول على رقمه لتجد أنه في مصر، ولكون رقمه السعودي مغلقا، لم يكن يعرف بالأمر.