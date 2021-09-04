تراند اليوم : مفاجأة: تفاصيل مرعبة في مقلب رامز جلال رمضان 2019 .. تعرف عليها

الخليج 365/

مازالت تسريبات مقلب رامز جلال في رمضان 2019 مستمرة، ليكون أحدثها كشف تفاصيل دقيقة عما ينتظر النجوم هذا العام في برنامجه.

ومن تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان 2019 التي تم كشفها، هي أن شخص سوف يصطحب الضحية في قارب في إحدى جزر إندونيسيا، وفجأة وأثناء ذهابهما في الطريق ينقلب القارب ويضطر الضيف لإنقاذ نفسه والشخص الذي معه من خلال السباحة للوصول إلى جزيرة يراها أمامه، بحسب موقع عين.

وعندما يصل الضيف إلى الجزيرة ويشعر بالراحة بسبب نجاته من الموت، بعد ثوان يجد أن الجزيرة تغرق في البحر، فيحاول النجاة بحياته مرة أخرى، إلى أن يظهر له رامز جلال في هيئة غوريلا.

وعن موعد عرض مقلب رامز جلال، فمن المعروف أن قناة mbc مصر تحرص على عرضه الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة أي بعد الإفطار مثل كل عام.